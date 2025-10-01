Nederlandse keeper Kjell Scherpen speelt dit seizoen met Union Sint-Gillis in de Champions League. Daarmee maakt hij zijn droom, en die van zijn overleden broer waar. De 25-jarige spreekt emotioneel over hem.

Scherpen werd de afgelopen twee seizoenen door Brighton & Hove-Albion verhuurd aan Sturm Graz. Daar kon hij zichzelf eindelijk bewijzen onder de lat. Nu speelt hij bij Union in België, dichter bij zijn familie. Dat voelt vertrouwd voor de Nederlander. "Zeker nu mijn vrouw zwanger is van ons tweede kindje."

"Dan is het altijd leuker om wat meer familie en vrienden om je heen te hebben. Ze kunnen je in zware periodes wat makkelijker ondersteunen. Vooral als de tweede kleine er is", legt hij uit in gesprek met HLN.

“We zijn zeven jaar samen en in de zomer zijn we getrouwd. We wonen momenteel in Sterrebeek in een leuk huisje." Het koppel heeft al vaak moeten verhuizen. "Maar als we samen zijn als gezin, redden we ons altijd.”

'Deze momenten zullen me altijd bijblijven'

Zijn eerste zoontje Jace Jorg is nu twee jaar. Hij werd vernoemd naar de overleden broer van de keeper. “Toen we wisten dat het ‘een jongetje’ zou worden… Het moest zo zijn, weet je?” Scherpen krijgt een brok in zijn keel als hij over zijn broer Jorg praat en denkt nog vaak aan hem. "Het is intussen zes jaar geleden. Je vergeet het nooit."

“En nu met mijn zoontje en mijn gezinnetje...", zegt hij vechtend tegen de tranen. "Sorry, hoor... Ik hoop eigenlijk gewoon dat hij trots is. Het blijft lastig." Dat hij nu op het grootste podium onder de lat staat, is wel extra speciaal. "Ik heb nog altijd het gevoel dat ik hem daarboven blij wil maken. Het was onze droom om ooit in de Champions League te staan. We keken er altijd samen naar. Dat het me gelukt is… Deze momenten zullen me altijd bijblijven."

Scherpen won het eerste Champions League-duel met Union met 3-1 van PSV. Woensdagavond staat de tweede wedstrijd van de competitiefase van het toernooi op het programma. Union speelt om 18.45 uur tegen Newcastle.

