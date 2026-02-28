De wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie kreeg een opmerkelijk staartje door een beslissing van scheidsrechter Clay Ruperti. In een duel dat Almere City uiteindelijk met 2-3 won, kende hij een strafschop toe die zorgde voor totale verbazing bij (ex-)spelers, publiek én kijkers.

Tijdens de wedstrijd was al niet duidelijk wat er precies was gebeurd. Na een ogenschijnlijke duikeling van een speler van Jong FC Utrecht bleef een fluitsignaal uit, tot verbazing van velen. Even later wees Ruperti alsnog naar de stip. De ESPN-commentator en toeschouwers tastten volledig in het duister: waarvoor was deze penalty precies gegeven?

'Dat betekent dus een strafschop'

Na afloop probeerde de arbiter de situatie te verduidelijken voor de camera van ESPN, maar hij had toen de beelden nog niet gezien. "Er is een duel in het zestienmetergebied waarvoor ik geen strafschop toeken. Voor mij was dat géén overtreding. Maar de doelman pakt de bal in zijn handen, dus we gaan door voor het vervolg van de wedstrijd. De doelman legt vervolgens de bal neer, waarna een verdediger van Almere City denkt dat hij een doeltrap mag gaan nemen en de bal dus met zijn hand klaarlegt. Daar maakt hij hands. Dat betekent dus een strafschop."

ESPN legde die uitleg naast de beschikbare beelden en juist daar ging het mis. Uit de herhaling blijkt namelijk dat de bal de achterlijn volledig was gepasseerd. Dat betekent dat het spel had moeten worden hervat met een doeltrap en dat er van hands in het strafschopgebied geen sprake kon zijn. De penalty had dus nooit gegeven mogen worden.

Omdat ESPN de beelden inmiddels heeft verwijderd(op verzoek van de KNVB?), hier nogmaals de beelden van de enorme blunder van clown Ruperti bij Jong Utrecht - Almere #jutalm pic.twitter.com/j8aQuGSiRf — Giovanni G. (@Gioomni) February 28, 2026

Stortvloed aan reacties

De opmerkelijke beslissing leidde tot een stortvloed aan reacties op sociale media. Ook diverse profvoetballers lieten hun ongeloof blijken onder de beelden. Namen als Michel Kramer, Mike van Duinen, Bilal Ould-Chikh, Jeffry Fortes, Ché Nunnely, Etienne Vaessen, Giovanni Troupee en Ferdy Druijff verschenen massaal in de commentsectie.

Ook oud-toparbiter Mario van der Ende liet van zich horen. "Ik dacht dat het een AI-filmpje was, maar dit is echt ongelooflijk. Je zal door zo'n beslissing een periodekampioenschap verliezen..." Het interview met Ruperti is inmiddels van alle sociale kanalen van de voetbalzender verwijderd.