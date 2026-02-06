Oud-toparbiter Mario van der Ende kan zich af en toe flink opwinden over de huidige scheidsrechters in Nederland. In zijn tijd was hij een strikte scheidsrechter, die met humor en menselijkheid de regels kon waarborgen. Steeds vaker ziet hij dat de arbitrage in Nederland een eigen stijl ontwikkelt, waarin zij niet altijd de regels even strikt naleven. "Dan moeten we die regels maar opnieuw afdrukken."

"Goede arbitrage kan het spel en spelers beter laten functioneren", vindt Mario van der Ende in Sportnieuws.nl De Maaskantine. Maar de laatste tijd vindt hij dat het niveau niet om over naar huis te schrijven is. Dat heeft mede te maken met het feit dat iedere scheidsrechter steeds meer een eigen stel hanteert.

Eigen spelregelboek

Dat vindt Van der Ende een heikel punt. "Het is zo dat die spelregels nou eenmaal zwart op wit gedrukt staan. Dan hoor ik vaak scheidsrechters spreken van een grijs gebied. Dan denk ik dat we die regels misschien nog een keer dikgedrukt moeten afdrukken, dat het echt zwart op wit staat", doet hij het af met een grapje.

Op een serieuze toon gaat hij verder: "Ik denk dat het voor spelers, trainers en het publiek toch heel belangrijk is dat die spelregels in ieder geval zo uniform mogelijk worden toegepast. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een aantal scheidsrechters een wedstrijd maar op het beloop laat gaan, en de ander niet."

'Spelers worden er gek van'

Hij haalt een recent voorbeeld aan bij Excelsior - Ajax. "Ik zit met stijgende verbazing te kijken naar een scheidsrechter die daar bijna de wedstrijd laat ontsporen door gewoon 6, 7 overtredingen niet te fluiten. Er waren duidelijke gele kaarten die hij niet toonde."

Dan haalt Robert Maaskant de bekende arbiter Bas Nijhuis aan. "Die heeft echt zijn eigen stijl. Af en toe denk ik dat hij een ander boekje heeft dan de scheidsrechters", lacht hij. "Daar voelen spelers zich soms ook wel weer prettig bij." Daar is Van der Ende het niet mee eens. "Ik denk dat er nog genoeg spelers zijn die er gek van worden, trainers ook. Dat hoor ik ook vaak terug, dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Terwijl ik denk dat het in de top toch heel belangrijk is om te weten waar je aan toe bent."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende te gast. Hij vertelt openhartig over al zijn avonturen in de voetballerij en legt feilloos de verschillen van toen en nu uit. Hij geeft zijn mening over de huidige scheidsrechters in Nederland, maar is ook openhartig over het zwaarste moment van zijn leven.

Hij vertelt over hoe het was om grootheden te fluiten zoals Johan Cruijff en Diego Armando Maradona, hoe zij bepaalde kwaliteiten hadden die je bij geen ander mens tegenkomt. Ook vertelt hij een opvallend verhaal over de kleedkamer delen met Paul Gascoigne, David Seaman en Paolo Maldini. Beluister de podcast vanaf woensdagmiddag 16.00 uur op YouTube of Spotify.