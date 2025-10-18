Guus Hiddink maakte als bondscoach liefst drie WK´s mee en stond met Nederland en Zuid-Korea zelfs twee keer in de halve finales. Zijn deelname met Australië sneeuwt daardoor vaak onder, maar was niet minder bijzonder. Hiddink deelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine namelijk een opmerkelijk verhaal over de weg naar het WK.

Australië debuteerde in 1974 op het WK voetbal in West-Duitsland, maar de volgende zeven edities liepen ze mis. In de zomer van 2005 klopten ze aan bij Hiddink en hij leidde het team naar hun tweede deelname ooit door in de play-offs te winnen van het favoriete Uruguay. "Dat vond ik een prachtige prestatie", vertelt de voormalig toptrainer.

Hiddink legt vervolgens uit dat de dubbele ontmoeting met het Zuid-Amerikaanse flink wat voeten in de aarde had, want zijn team moest in korte tijd heen en weer vliegen tussen de twee landen. "De organisatie was echt heel goed. In drie dagen moet je acht tijdzones overbruggen om weer fris aan de wedstrijd te beginnen."

De voormalig bondscoach van Oranje wist dat Australië vier jaar eerder in de play-offs tegen dezelfde tegenstander had verloren en toen bleek het nationale team in Uruguay overal tegengewerkt te worden. "Ik las het rapport van hun verblijf in Montevideo. Ze werden van alle kanten figuurlijk gemolesteerd. Te lang gras, trainingsveld dicht, de ballen zijn er niet en in het eten in het hotel zat iets verkeerds. Alles werd tegengewerkt, Iets wat normaal is in die zuidelijke landen, maar ik zei: dat moeten we niet twee keer doen."

Hiddink schakelde een kennis in om die problemen voor te zijn: "Ik zei: jij moet even vier dagen voorbereiding organiseren in Buenos Aires, want dan vlieg je in twintig minuten naar Montevideo. Op de laatste dag zijn we daar pas heen gevolgen, de dag voor de wedstrijd."

Ook voor het korte verblijf in de Uruguayaanse hoofdstad nam hij maatregelen: "Ik heb ook nog tegen iemand van de FIFA gezegd: ik heb dat rapport gelezen en dat was niet zo fijn. FIFA, jullie zorgen nu dat we vanaf de vliegtuigtrap veilig begeleid worden tijdens de training en dat we ook weer op tijd weg kunnen vliegen, want vier dagen later moesten we in Sydney spelen."

Daar hield het niet op, want Hiddink wilde ook het volledige vliegtuig laten ombouwen, maar de voorzitter van de bond stribbelde eerst wat tegen. "Hij zegt: ja maar dat is hartstikke duur, dat kost 700.000 of 800.000 dollar. Ik zeg: wil je naar het WK? 'Ja, we moeten naar het WK!' Nou, zorg dan dat we dat toestel ingericht krijgen, dat we meteen na de wedstrijd terug kunnen vliegen. Dan hebben we nog tijd voor herstel." Uiteindelijk werd Hiddink's verzoek gehonoreerd: "In het vliegtuig zat ook een bad, massagetafels en ijsbad. Alles zat erin."

De Uruguayanen vroegen nog aan Australië of ze mee mochten vliegen, maar dat zat er natuurlijk niet in. "Omdat ze Australië toen ook tegen hadden gewerkt, dacht ik: zoek het zelf maar uit. Dus er kwam van hun een groepje via Miami en een groepje via Parijs, die lagen helemaal uit elkaar. Dat was een sterke ploeg en ik hoopte dat ze in het laatste deel van de wedstrijd er helemaal doorheen zouden zitten. Dat gebeurde."

Hiddink zag zijn team na strafschoppen winnen en bezorgde Australië daarmee de eerste WK-deelname in 32 jaar tijd. Op het WK in Duitsland schreef hij historie door met het nationale team voor het eerst een wedstrijd te winnen op een wereldkampioenschap en de knock-outfase te halen.

In de achtste finales strandde Australië tegen latere kampioen Italië. De Italianen kwamen in dat duel goed weg, want ze wonnen door een strafschop in de laatste minuut. Die werd versierd dankzij een onvervalste schwalbe.

