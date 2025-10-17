Guus Hiddink heeft zijn strepen in het internationale voetbal meer dan verdiend. Niet alleen als clubcoach boekte hij successen, ook als bondscoach was hij zeer succesvol. Over zijn tijd in Zuid-Korea heeft hij tal van anekdotes. Maar ééntje reikt verder dan voetbal. Hiddink vertelt een hartverwarmend verhaal, waarin voetbal verbindt in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Guus Hiddink is een nationale held in Zuid-Korea, het land dat hij in 2002 op het WK naar de halve finale bracht. Er bestaat zelfs een museum van hem in zijn geboorteplaats Varsseveld, waar nog altijd bussen voor Koreanen naartoe gaan. Hij beleefde daar een geweldige tijd en nam de ploeg op sleeptouw. "Normaal oefenden ze richting een eindtoernooi tegen Maleisië en dat soort landen. Dat wonnen ze met gemak en dachten dan dat ze klaar waren voor het eindtoernooi. Dat ging ik anders doen."

Selectieprocedure

Ten eerste ging hij wat doen aan de samenstelling van de selectie. De keuzes die gemaakt werden, waren nog best politiek gekleurd, legt hij uit. "De technische commissie probeerde mij nog weleens een lijstje te geven met de selectie. Gaat u daar maar mee aan de gang, was het advies. Maar ik besloot een eigen selectie te maken. Ik haalde ook jongesn uit het leger en van de universiteit. We kwamen met jongens tevoorschijn die we zagen die Korea helemaal niet kenden."

Op toernee

Hiddink bracht ze ook naar Europa en Zuid-Amerika, oefenden tegen zwaardere tegenstanders en zorgde daarmee voor de welbekende deksel op de neus. Een soort wake-upcall. Uiteindelijk hielp het, want Zuid-Korea versloeg grote landen op het WK in eigen land. Maar pas daarna beleefde Hiddink een bijzonder moment voor het land.

Verbroedering met Noord-Korea

Zuid-Korea is nog altijd formeel in oorlog met Noord-Korea, vandaar dat er ook nog altijd verplichte dienstplicht is. "De bonden onderling, hoewel de landen in oorlog zijn, hebben goed contact. We hebben na de WK in september een wedstrijd georganiseerd tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Het stadion zat vol", omschrijft hij.

En toen gebeurde er iets bijzonders: "Iedereen in het stadion zong niet het nationale volkslied, maar het overkoepelende volkslied voor heel Korea. Nou, mensen stonden te janken op de tribune. Met andere woorden, via sport heb je dan toch de contacten."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine was niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink (78) te gast. Hij vertelt veel over zijn rijke carrière maar ook over andere zaken waar hij zich mee bezig houdt. Zo vindt hij dat de politiek veel meer met sport moet doen, en moeten er meer Nederlandse trainers weer aan het werk gaan.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in het vak van de trainer, hoe belangrijk de omgang met spelers is en hoe Hiddink zelfs de moeilijkste types voor zich won. Ook deelt hij leuke anekdotes over een rondootje met Sjaak Swart en grappen met René van der Gijp.