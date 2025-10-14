In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld niemand minder dan Guus Hiddink. De oud-trainer schuift voor twee keer 45 minuten aan en bespreekt de actualiteit en vertelt tal van anekdotes uit zijn eigen ervaring. Van ruzie in de kleedkamer in Rusland tot aan de omgang met Wim Kieft, René van der Gijp en Ruud Gullit.

In deel 1 van de podcast spreekt Guus Hiddink over zijn nieuwe liefde in de sport: golf. Daar vertelt hij over nadat hem gevraagd wordt of hij de roes van winnen mist: "Nee", is daarop zijn duidelijke antwoord. "Ik ben nog redelijk fanatiek op de golfbaan en dan kan ik het toch ook slecht hebben als die putter er niet in gaat", lacht hij.

Trainerscarrière

Na deze opening over golf ontketent Hiddink in de anekdotes uit zijn rijke carrière. Hij vertelt over zijn eigen kwaliteiten als voetballer maar voornamelijk over wat hij allemaal meemaakte als trainer. Hij startte als assistent bij PSV, werd naar voren geschoven halverwege het seizoen en werd pardoes kampioen. "Dat zijn cruciale momenten in je carrière", legt hij uit.

Zuid-Korea en Rusland

Ook spreekt de oud-bondscoach over de invloed van jongens als Ruud Gullit op een team en vertelt hij over zijn avonturen in Zuid-Korea en Rusland. Grappig genoeg zijn het niet alleen zulke uitstapjes die zijn ervaring brachten, ook zijn allereerste opleiding. "Docenten van mijn tijd op de CIOS (een sportopleiding, red.) ken ik nu nog. Die hebben zo'n invloed op mijn manier van denken gehad."

Ondanks dat Hiddink een succesvol trainer werd, deed het stoppen met voetballen hem veel. "Als je de boodschap krijgt dat het klaar is, word je gekillt", omschrijft hij. "Ik heb een half jaartje een beetje als een zombie rondgelopen na het einde van mijn voetbalcarrière."

Mening over Oranje

Maar Hiddink spreekt ook over het Nederlands elftal. In de eerste plaats haalt hij de 'grootste wedstrijd uit zijn carrière' aan, maar deelt ook zijn mening over onder andere Virgil van Dijk, Memphis Depay en bondscoach Ronald Koeman, die hij goed kent. Hij moet lachen als Dick Advocaat voorbij komt en deelt ook een mooi verhaal over hem.

Kortom, genoeg om te beluisteren. Sportnieuws.nl De Maaskantine deelt deze week twee afleveringen op Spotify en YouTube van het gesprek met Guus Hiddink. Woensdagmorgen 07.00 uur komt deel 1, vrijdagmorgen om 07.00 uur komt deel 2.

