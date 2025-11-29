De naam van Pascal Jansen is al gevallen in Amsterdam als mogelijke nieuwe trainer van Ajax, maar de Nederlander zit voorlopig in de Verenigde Staten 'prima op zijn plek'. Sterker nog: zaterdag- op zondagnacht staat hij voor een van de grootste wedstrijden in zijn carrière. Hij moet niemand minder dan Lionel Messi dwarsbomen.

Om middernacht trappen New York City FC en Inter Miami af voor de halve finale van de play-offs om het Amerikaanse kampioenschap. Een ontzettend lastige wedstrijd is Jansen dus verwijderd van de grote finale. Over Ajax wil hij het dan ook niet hebben in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb me niet voor niets voor een langere periode aan de club verbonden. Ik koester mijn tijd hier en ik ga zien hoe het gaat lopen. In maart 2027 wordt het nieuwe stadion van New York City FC opgeleverd en het WK is natuurlijk hier in Amerika volgend jaar. Er zijn genoeg leuke dingen om naar uit te kijken, dus voorlopig zit ik hier prima."

'Impact van Messi is enorm'

Hij sluit bijna zijn eerste seizoen in de MLS af. In januari woont en werkt hij precies een jaar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Met dus een succesvolle campagne tot gevolg. Hij werd weliswaar 'maar' vijfde met zijn club, maar omdat de play-offs cruciaal zijn in de MLS, leeft de hoop bij Jansen op een stunt van jewelste nog altijd.

Dan zal hij zondag dus eerst af moeten zien te rekenen met het sterrenensemble rondom Messi en ploeggenoten Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suarez. Maar vooral dus: Messi. "Hij lijkt zijn spel in de play-offs naar een nog hoger niveau te hebben getild. Hij rijgt de assists aaneen en pakt ook nog wat goals mee. Zijn impact is momenteel enorm."

'Een van de meest dominante teams'

Jansen, ex-coach van AZ, weet wat hem te wachten staat in Miami. Het duel wordt in het hol van de leeuw afgewerkt. "Miami heeft een heel sterke ploeg. Ze staan qua uitgaven en begroting ook ver boven alle andere MLS-clubs. Ze hebben een goede mix van oudere spelers en jonge talenten. Het is een van de meest dominante teams in heel Amerika.”

