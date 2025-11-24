Lionel Messi heeft opnieuw laten zien dat hij op 38-jarige leeftijd nog altijd het verschil maakt. De Argentijn leidde Inter Miami in de nacht van zondag op maandag met een goal en drie assists naar een overtuigende 0-4 zege op FC Cincinnati. Dankzij die show van de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar staat Miami nu in de finale van de Eastern Conference, waar een pikant duel met een Nederlander wacht.

Het succes van Messi kwam opnieuw tot stand op zijn eigen, kenmerkende manier. De Argentijn opende zelf de score met een bekeken kopbal en veranderde daarna in de regisseur van de avond. Eerst stelde hij Mateo Silvetti in staat om de voorsprong te verdubbelen, waarna hij Tadeo Allende twee keer vrij voor de doelman zette. Daarmee bracht Messi zijn totaal op 403 assists gedurende zijn loopbaan, één verwijderd van het record van Ferenc Puskás (404).

Inter Miami draaide na rust op volle toeren en liet Cincinnati volledig kansloos. Met sterren als Rodrigo De Paul, Jordi Alba en Sergio Busquets naast Messi oogde de ploeg fitter en scherper dan eerder. Toch wordt de volgende uitdaging minstens zo zwaar: in de finale van de Eastern Conference wacht het New York City FC van Nederlander Pascal Jansen.

De voormalig AZ-trainer is bezig aan een opvallend debuutjaar in Amerika. Zijn ploeg knokte zich via een spannend drieluik met Charlotte naar de halve finales en won daarna knap met 0-1 bij Philadelphia Union. Dankzij een goal van Maximiliano Moralez en een uitblinkende keeper Matthew Freese gaat Jansen nu voor het eerst als MLS-coach naar de finale van de Eastern Conference.

Messi jaagt op ontbrekende hoofdprijs

Voor Messi staat er veel op het spel. De Argentijn won in zijn carrière bijna alles, maar een MLS Cup ontbreekt nog op zijn lijst. Sinds zijn komst naar Inter Miami, kort na het winnen van het WK in Qatar, is dat dé prijs waar de club en zijn sterspeler naar toewerken. Toch liep het in de play-offs tot nu toe telkens mis: blessures, slechte vorm en onrust in het team zorgden ervoor dat Miami nooit écht kon meedoen om de titel.

Na het veroveren van de Leagues Cup én het MLS Supporters Shield is dit echter de trofee waar Miami dit seizoen voor leeft. En met zijn huidige vorm lijkt Messi vastberaden om die felbegeerde prijs binnen te halen.

Kan Pascal Jansen Messi afstoppen?

Jansen staat voor de ultieme test: een Inter Miami dat precies op het juiste moment in vorm lijkt te komen en Messi die zijn magie zoals vanouds toont. Lukt het de Nederlander om de sterrenformatie tot stilstand te brengen, dan wacht de finale om de MLS-titel tegen de kampioen van de Western Conference.