Tim Krul stopt per direct als profvoetballer. Dat kondigde de 37-jarige doelman aan via Instagram. Krul maakte vooral naam in 2014, toen hij zich ontpopte tot penaltyheld van Oranje.

Krul kwam vijftien keer voor het Nederlands elftal uit. Tijdens het WK van 2014 in Brazilië bracht toenmalig bondscoach Louis van Gaal in de kwartfinale tegen Costa Rica de Hagenaar in het veld voor de strafschoppenserie, ten koste van Jasper Cillessen. Krul stopte twee penalty's, waardoor Oranje zich voor de halve finale plaatste.

Reis door Verenigd Koninkrijk en Nederland

Krul vertrok al op jonge leeftijd naar Newcastle United, waarna hij op huurbasis uitkwam voor Falkirk, Carlisle United, Ajax en AZ. Daarna keepte Krul nog bij Brighton & Hove Albion, Norwich City en Luton Town. Met die laatste club degradeerde Krul vorig jaar mei uit de Premier League.

Afscheid op Instagram

"Terwijl ik na twintig ongelooflijke jaren als profvoetballer mijn handschoenen ophang, wil ik even stilstaan bij mijn reis. Van bij Newcastle als 17-jarige jongen, naar Nederland vertegenwoordigen op het internationale podium", schrijft Krul bij een reeks foto's op Instagram. "Ik heb echt de droom geleefd die ik als jonge jongen had, elke wedstrijd, elke training en elk achtbaanmoment heeft me gevormd tot wie ik nu ben", aldus Krul.

"Bedankt aan de clubs, coaches, teamgenoten, mijn prachtige familie, en vooral aan jullie fans voor jullie steun gedurende mijn hele carrière. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk en zal altijd de herinneringen die op het veld gemaakt zijn koesteren. Op nieuwe avonturen buiten het veld!"

De reacties van oud-collega's stromen binnen. Zo applaudisseert Virgil van Dijk voor Kruls prestatie. Mede-keepers Kjell Scherpen en Marco Bizot roemen de carrière van hun landgenoot en Siem de Jong noemt Krul een "legende". Ook zijn oud-clubs wensen hem het beste toe.