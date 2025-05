Huilende Ajax-trainer Francesco Farioli krijgt dringend advies: 'Dan heb je gewoon niet heel de wereld al meegemaakt'

Francesco Farioli was ontroostbaar na afloop van Ajax - FC Twente. Er werd weliswaar gewonnen, maar het was neit genoeg om de titel binnen te slepen. Alle ontlading kwam eruit bij de Italiaan die de tranen volledig liet lopen. "Voor een voetbaltrainer ben je nooit je werk kwijt", vertelt een collega-trainer.

Ajax-trainer Francesco Farioli stond met tranen op het veld, stond met tranen ESPN te woord en vocht tegen de tranen op de persconferentie. De immer zo rustige Italiaan kon zijn emoties deze keer niet de baas zijn. Waar hij het hele seizoen koel en kalm oogde, kon hij het nu niet verbergen. Begrijpelijk, zo vindt Robert Maaskant. In een speciale aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine legt hij uit waarom.

Tranen van Farioli

Dat heeft alles te maken met het trainersvak en de leeftijd van Farioli. "Op dat moment kan je ook goed zien wat het met een coach doet, zeker een jongere coach. Hij is 36, dat is niet piepjong, maar dan heb je nog niet de hele wereld meegemaakt", oordeelt Maaskant. "Wat er op jouw schouders leunt, is niet niks", weet de analist uit ervaring. "Daar kan iedereen wat van vinden, maar als jij een baantje hebt waarbij je 's avonds om vijf uur de deur achter je dicht trekt, dan ben je je werk kwijt."

Dat is wel even anders als je trainer bent, vertelt hij. "Dan ben je nooit je werk kwijt. Dat neem je dag en nacht mee. Als jij in de ochtend wakker wordt, ben je het misschien een seconde kwijt, maar daarna zit dat voetbal weer in je hoofd. Die stress en spanning zag je bij hem eruit komen.

Emotionele man

Maaskant erkent ook dat Farioli simpelweg gewoon een emotionele man is. "Daar vind ik helemaal niks mis mee, maar dat heeft wel met die stress te maken. Als je hem simpelweg beoordeeld op wat de resultaten, dan is het hartstikke goed geweest wat hij heeft gedaan", vindt Maaskant. "De taak was om van een chaos wat te maken, er moest Champions League gehaald worden. Dat is gelukt, nu komt alles even eruit. Ik vind ook echt dat die man even lekker op vakantie moet gaan."

Hij denkt als het Ajax-bestuur hem aanspoort aanvallender voetbal te spelen, dat hij ook echt mooie dingen kan doen bij Ajax. "Het frivole Ajax hebben we te weinig gezien dit seizoen. Maar in Turkije heeft hij laten zien dat het kan."

