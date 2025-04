Newcastle-fan tatoeëert historisch moment, maar rivaliserende fans nemen wraak: 'Dit ging te ver'

Graeme Davison, een 40-jarige fan van Newcastle United, besloot na de historische League Cup-winst op Liverpool een opvallende tatoeage te laten zetten: een QR-code op zijn kuit die linkt naar het juichmoment van doelpuntenmaker Dan Burn. Wat begon als een uniek eerbetoon, mondde uit in digitale sabotage door rivaliserende supporters.

De QR-code leidt naar een YouTube-fragment waarin Burn, net als Davison afkomstig uit Blyth, juichend de camera inloopt na zijn doelpunt. Op de achtergrond klinkt het commentaar van bij de bevrijdende treffer: "Het is de jongen uit Blyth." Een zin die Davison diep raakte.

"Toen ik dat hoorde, wist ik meteen: hier wil ik iets mee doen", vertelt hij aan The Athletic. "In de bus terug van Wembley praatte iedereen over de wedstrijd. Ik dacht: ik moet dit moment vastleggen – en een QR-code leek me wel origineel."

Drama voor Arne Slot: Liverpool verliest historische finale van Newcastle United Newcastle United heeft voor historie gezorgd door de League Cup-finale van Liverpool te winnen (2-1). Het is de eerste nationale prijs voor de club sinds 1954/1955. Voor Arne Slot is het een flinke domper: de trainer verliest zijn eerste finale met Liverpool én maakt nu nog maar kans op één prijs.

Rivaliserende fans rapporteren video

Het filmpje en de bijbehorende tatoeage gingen al snel viraal op social media. Tienduizenden mensen bekeken het moment via de code op Davison’s been. Maar het onverwachte succes had een schaduwzijde: rivaliserende fans besloten het filmpje massaal te rapporteren bij YouTube, zogenaamd vanwege auteursrechten. "Ik had meer dan 2000 meldingen", zegt Davison. "Ze probeerden het echt te laten verwijderen! Ik ben altijd wel in voor een grapje, maar dit ging wel een beetje te ver. Ik dacht: wat een eikels."

Hoewel het filmpje momenteel niet meer publiek zichtbaar is, is het volgens Davison niet door YouTube verwijderd. "Ik heb het zelf op privé gezet, in de hoop dat de commotie vanzelf afneemt", legt hij uit. "De tatoeage is nog aan het genezen, dus het is niet het einde van de wereld, maar het blijft frustrerend dat mensen zo ver gaan om iets persoonlijks te saboteren."

Tekst loop door onder afbeelding

Het moment dat Dan Burn de openingstreffer binnenkopt voor Newcastle United in de finale van de EFL Cup. ©Getty Images

'Ik zat echt te trillen'

De tatoeagesessie zelf was zenuwslopend. "We hebben twee uur lang niks gezegd, ik met mijn gezicht naar beneden. Ik dacht alleen maar: als dit straks niet werkt, heb ik een probleem. Ik zat echt te trillen", vertelt Davison. Toen de tatoeëerder zijn telefoon pakte om de QR-code te testen en het commentaar van Drury luidde op de achtergrond, was het moment compleet. "Dat was pure opluchting. Alles klopte. En het blijft mijn eerbetoon, ongeacht wat anderen ervan vinden."

A Newcastle fan got this tattoo of a QR code after the Magpies won the League Cup 🏆



Rival supporters saw an opening, reported the video for copyright infringement, and now it's been taken down 😵pic.twitter.com/2HwTWBEzj6 — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 2, 2025

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.