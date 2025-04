'Arne Slot krijgt geweldig nieuws bij Liverpool: sterspeler wijst megabod uit Saoedi-Arabië af'

Mohamed Salah heeft een astronomisch aanbod uit Saoedi-Arabië, waarmee hij meer dan €200 miljoen per jaar kon verdienen, naast zich neergelegd. De Egyptische sterspeler, sinds 2017 een vaste waarde bij Liverpool, kiest bewust voor een langer verblijf op Anfield en bewijst daarmee opnieuw zijn loyaliteit aan de club. Een beslissing die niet alleen de fans, maar ook trainer Arne Slot goed zal doen.

Volgens de Zwitserse Sky Sport-journalist Sacha Tavolieri kreeg Salah de kans om tien keer zoveel te verdienen als zijn huidige salaris van ongeveer €21,3 miljoen per jaar. Het Saoedische bod kwam daarmee neer op ruim €200 miljoen per seizoen, een bedrag dat vrijwel ongekend is in de voetbalwereld. Toch koos Salah ervoor om bij Liverpool te blijven, waar hij met 243 doelpunten al de derde plaats inneemt op de topscorerslijst aller tijden, na legendes Roger Hunt (274) en Ian Rush (339).

Goed nieuws voor Arne Slot

Liverpool zet ondertussen alles op alles om Salah voor langere tijd aan zich te binden, zeker omdat het vertrek van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid steeds waarschijnlijker wordt. Sky Sport meldt dat de clubleiding recent haar inspanningen voor Salah heeft verhoogd. Hoewel de Egyptenaar waarschijnlijk niet het gewenste salaris krijgt, biedt Liverpool hem nu een driejarig contract aan, een jaar langer dan eerst gepland. Hiermee hopen The Reds hun absolute sterspeler alsnog te overtuigen om langdurig bij de club te blijven.

De beslissing van Salah is een enorme opsteker voor Liverpool-coach Arne Slot, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij de Engelse topclub. Voor Slot is het behouden van zijn sterspeler essentieel, zeker gezien Salah’s enorme ervaring en doelgerichtheid. Met 184 doelpunten staat de Egyptenaar inmiddels vijfde op de topscorerslijst aller tijden in de Premier League, wat zijn waarde voor de ploeg nog eens extra onderstreept. Zijn keuze om een megasalaris af te wijzen versterkt niet alleen zijn status als clubicoon, maar geeft ook vertrouwen aan Slot en de selectie voor de toekomst.

Landstitel lonkt voor Liverpool van Mohamed Salah

Liverpool verkeert dit seizoen in uitstekende vorm en staat momenteel bovenaan in de Premier League. Onder leiding van Arne Slot speelt het team fris en aanvallend voetbal, waardoor de ploeg nadrukkelijk meedoet om de titel. Hoewel Liverpool met nog slechts enkele speelronden te gaan te maken heeft met een kleine vormdip, blijft het vertrouwen groot dat de eerste landstitel sinds 2020 binnengehaald kan worden. De beslissing van Salah om bij de club te blijven geeft spelers, staf en fans net dat extra beetje vertrouwen en motivatie om het seizoen met succes af te sluiten.

