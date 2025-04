Opmerkelijk advies voor Ruud van Nistelrooij bij noodlijdend Leicester City: 'Voor zijn carrière zou dat goed zijn'

Het gaat op zijn zachtst gezegd niet lekker voor Ruud van Nistelrooij bij Leicester City. De afstand op de plek die lijfsbehoud betekent, bedraagt maar liefst 15 punten met een wedstrijd minder gespeeld. Degradatie lijkt haast onomkeerbaar voor de Nederlander. Al zou dat nog niet eens zo slecht voor hem zijn, vindt een collega van hem in Nederland.

Het Leicester van Ruud van Nistelrooij staat al zeven wedstrijden droog. Niet alleen qua punten, maar ook in doelpunten. Een afgrijselijke statistiek voor de Nederlander die eerder dit seizoen het roer moest omdraaien bij de oud-kampioen van Engeland. Maandag mag hij het opnieuw proberen tegen Newcastle United, dat zevende staat. Wint hij niet dan is het gat met Wolves, dat veilig staat, vijftien punten met nog zeven wedstrijden te gaan.

'Het verschil maken'

Robert Maaskant denkt dat degraderen niet eens zo slecht is voor de carrière van de nog jonge trainer. "Hij heeft geen goede keuze gemaakt om daar te komen", begint hij. "Maar het kan best goed zijn om naar het Championship te gaan en daar het verschil te maken door voor de promotieplekken te gaan", legt Maaskant uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

"Om daar met voetballend vermogen zijn stempel te drukken. Als je een goede trainer bent dan selecteer je een team dat inderdaad daartoe in staat is. Ten opzichte van het kick-and-rush van de vele teams in de competitie."

'Geen goede keuze'

Maaskant vindt het niet slim dat hij bij Leicester City is ingestapt. "Ik had niet anders verwacht", zegt hij over de huidige situatie. "Maar hij is een liefhebber en wilde graag hoofdtrainer zijn. Maar Leicester is een ploeg onder het vergrootglas van Gary Lineker. Normaal zou het alleen regionaal spelen als je laag zou staan, maar nu is dat natuurlijk landelijk nieuws."

Ontwikkeling als trainer

Voor Van Nistelrooij zou het Championship dus goed zijn. Daar heeft hij nog genoeg te bewijzen, was de conclusie. "Bij PSV vind ik dat hij zich bewezen heeft als goede trainer, ondanks dat hij aan het einde wegging. Hij stapte toen natuurlijk zelf op. Daarna is hij te weinig in beeld geweest als trainer om dat te kunnen beoordelen", vindt Maaskant.

