Neymar bezorgd Santos-fan (7) na ernstige ziekte en bijzonder eerbetoon de dag van zijn leven

Neymar heeft een jonge Santos-fan een onvergetelijke dag bezorgd. Hij maakte tijd voor een ontmoeting met de 7-jarige Anthony, die na een ernstige ziekte voor de rest van zijn leven een herinnering aan de Braziliaanse club met zich meedraagt.

De jongen kreeg in 2020 te horen dat er een vorm van kanker in zijn oog was aangetroffen. Hij is inmiddels hersteld van de ziekte maar daarbij is hij wel zijn rechteroog verloren. Anthony heeft een wel heel speciale prothese laten maken.

Als superfan heeft hij nu namelijk het logo van Santos in zijn pupil staan. Dat trok de aandacht van clubvoorzitter Marcelo Teixeira. Er werd een grote verrassing geregeld voor Anthony.

Bijzondere uitnodiging

Hij werd uitgenodigd om in hetzelfde hotel als het team te verblijven en een dag in het leven van een Santos-speler te ervaren. Tijdens zijn verblijf ontmoette hij ook superster Neymar. Die maakte een praatje en een foto met de 7-jarige supporter.

Zijn moeder was erg dankbaar voor de ervaring van haar zoon. "Mijn familie en mijn man zijn ook Santos-fan en Anthony is geboren met deze clubliefde. Toen hij de uitnodiging kreeg was hij uitzinning. Hij zal dit moment voor altijd koesteren."

Rentree

Neymar keerde in februari terug bij zijn jeugdclub Santos na een mislukt avontuur bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Daar speelde hij amper door blessures.

De Braziliaan speelde tussen 2009 en 2013 225 wedstrijden voor Santos en scoorde daarin 138 keer. Zijn rentree was emotioneel. "Ik vertrok hier toen ik 21 jaar oud was. Ik reisde de wereld rond, schreef geschiedenis bij de clubs waar ik speelde. Dit is het respect dat ik daarvoor terugkrijg nu ik weer thuis ben", zei hij eerder over zijn warme welkom bij de club.