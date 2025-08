Neymar kan mogelijk toch nog terugkeren in de top. In Italiaanse media wordt al enkele tijd gesproken over een mogelijke transfer naar Juventus zoals Cristiano Ronaldo ook deed in 2018.

Neymar heeft een nieuwe boost in zijn carrière nodig om zeker te zijn van zijn plekje bij de Braziliaanse ploeg op het WK in 2026. Op dit moment zit hij nog altijd bij Santos, maar de terugkeer bij zijn jeugdliefde is nog niet uitgepakt zoals de aanvaller hoopte. Onder andere La Gazzetta dello Sport ziet Juventus als een optie om die loopbaan nieuw leven in te blazen, maar op dit moment speelt er nog niets concreets tussen de Oude Dame en de verguisde Braziliaanse baltovenaar die al jaren wordt geteisterd door verschillende blessures.

La Gazzetta dello Sport spreekt over een mogelijkheid tot een transfer zoals die van Ronaldo in 2018. In dat jaar liet de legendarische Portugese voetballer Real Madrid achter zich om een contract bij Juventus te tekenen. Door verschillende sponsoren en de sympathie van Ronaldo kwam die transfer van 117 miljoen euro uiteindelijk tot stand. Hij voetbalde drie jaar in Turijn. De Italiaanse krant denkt dat Juventus met dezelfde hulp van sponsoren ook Neymar zou moeten kunnen binnenhalen.

Suggestie van ploeggenoot

In gesprek met de roze Italiaanse sportkrant liet Juventus-verdediger en landgenoot van Neymar al weten dat hij het enorm zou waarderen als de aanvaller naar Turijn zou komen. De krant trekt daarmee de vergelijking met Luka Modric en Kevin De Bruyne die in de herfst van hun carrière de stap maakten naar AC Milan en Napoli. "Het zou geweldig zijn om iemand als Neymar bij Juventus te hebben."

Santos

De 33-jarige Neymar eindigde vorig seizoen op vier goals en drie assists in zestien officiële wedstrijden voor Santos. Daarvoor speelde hij voor onder andere FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Al Hilal.