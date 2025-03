'Nieuw' gezicht bij training Oranje in aanloop naar Spanje - Nederland

De afsluitende training zaterdag van het Nederlands elftal voor de return tegen Spanje leverde een nieuw gezicht op. Verdediger Ian Maatsen meldde zich vanuit Jong Oranje bij het grote Oranje als vervanger van de geschorste Jorrel Hato en geblesseerde Jurriën Timber.

Maatsen is bij de laatste training van het Nederlands elftal voor de uitwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De linksback kreeg vrijdag een oproep omdat de geschorste Jorrel Hato en zieke Jurriën Timber niet beschikbaar zijn voor de return in Estadio Mestalla van Valencia.

Veel verdedigers weg

De 23-jarige Maatsen was met Jong Oranje in Venetië toen Ronald Koeman hem alsnog uitnodigde. De bondscoach mist ook zijn verdedigers Denzel Dumfries, Nathan Aké, Stefan de Vrij en Micky van de Ven. Na het wegvallen van Hato en Timber heeft hij iemand nodig die de Spaanse sterspeler Lamine Yamal kan bewaken. In De Kuip deed Ajacied Hato dat met verve, maar kostten twee foutjes van hem de overwinning. Bij de 0-1 leverde hij knullig de bal in en bij een 2-1 voorsprong kreeg hij de rode kaart.

Van zomervakantie naar EK

Maatsen verbleef afgelopen zomer tijdens zijn vakantie op een jacht voor de kust van het Griekse eiland Mykonos toen Koeman hem alsnog opriep voor het EK. De verdediger van Aston Villa heeft nog niet gedebuteerd voor het nationale elftal. Ondanks de onderbreking van zijn vakantie, zette Koeman Maatsen niet in op het EK en had hij hem daarna niet meer nodig.

Spanje - Nederland

Koeman geeft zaterdag vanaf 19.30 uur nog een persconferentie in Valencia, waar ruim 2600 Nederlandse fans naartoe komen. Het eerste duel tussen Nederland en Spanje eindigde donderdag gelijk (2-2) in De Kuip. De winnaar van het tweeluik ontmoet Kroatië of Frankrijk in de halve finales van de Nations League. Frankrijk heeft thuis iets recht te zetten na de 2-0 nederlaag in Kroatië.

Jong Oranje

Zonder Maatsen in de selectie boekte Jong Oranje vrijdagavond nog een spectaculaire oefenzege bij Italië. Met negen man maakte Thomas Bruns met zijn eerste en enige balcontact de winnende 1-2.