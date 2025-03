Ronald Koeman roept deze vervanger op voor geschorste linksback Jorrel Hato bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft ervoor gekozen om toch een vervanger op te roepen voor de geschorste Jorrel Hato bij Oranje. Jurriën Timber is namelijk ook ziek afgehaakt. Ian Maatsen voegt zich bij de groep.

Maatsen was met Jong Oranje in het Italiaanse Venetië, maar vliegt dus door richting Spanje. Komende zondag wacht in Valencia de return in de kwartfinale van de Nations League. Het Nederlands elftal speelde donderdag met 2-2 gelijk in De Kuip. Spanje kwam nog op gelijke hoogte na een rode kaart van Hato.

De 23-jarige Maatsen wacht nog altijd op zijn debuut voor Oranje, ondanks dat hij al wel negen keer bij de selectie zat. Zo maakte hij het gehele EK mee met het Nederlands elftal, waarin het in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland.

Youri Baas

Momenteel is Youri Baas - die voor het eerst bij de selectie zit - de enige andere speler die als linksback uit de voeten zou kunnen. Baas was eigenlijk altijd een linksachter, maar maakt dit seizoen indruk bij Ajax als centrale verdediger. Hij zorgde er juist voor dat Hato uit het centrum verdween in Amsterdam.

De selectie van Koeman bestaat nu uit 22 spelers. Naast Baas en Maatsen is Sparta-doelman Nick Olij de enige andere speler zonder interlands in de groep. Maar de kans dat de derde keeper minuten gaat maken in de return tegen Spanje, is zeer klein.

