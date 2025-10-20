John Heitinga staat voor een probleem. De trainer van Ajax kan in de maand november niet beschikken over de talentvolle Jorthy Mokio. De 17-jarige Belg meldt zich mogelijk bij de onder-17 van zijn land voor een jeugd-WK.

Het WK onder 17 vindt plaats van 3 tot en met 27 november in Qatar. Ook Martin Henrion (Ajax), Noah Fernandez (PSV) en Brent Jonkers (PSV) zitten in de groep van 21 spelers.

Mokio was zaterdag nog basisspeler in de thuiswedstrijd van Ajax tegen AZ (0-2). De middenvelder maakte in maart zijn debuut in het Belgische elftal in een wedstrijd in de Nations League tegen Oekraïne.

Keuze ligt bij Ajax

Het Belgische toptalent Nathan De Cat is ook geselecteerd voor het WK onder 17. Zijn werkgever Anderlecht heeft al aangegeven niet van plan te zijn hem af te staan.

Mocht Ajax Mokio wel vrijgeven, mist hij zeker vier wedstrijden. De Amsterdammers spelen in die periode tegen Galatasaray (5 november), FC Utrecht (9 november), Excelsior (22 november) en Benfica (25 november). Het is nog maar de vraag of Mokio wel aanwezig zou zijn bij de wedstrijden tegen sc Heerenveen (1 november) en FC Groningen (30 november) vanwege het reizen.

Jorthy Mokio

Mokio - die al 26 wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax speelde - geldt als één van de grootste talenten uit zijn geboortejaar, 2008. Hij werd door The Guardian opgenomen in de lijst met de zestig jongelingen met de hoogste potentie. Ook Sean Steur (Ajax) en Ruud Nijstad (FC Twente) worden daarin genoemd.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.