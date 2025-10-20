Ajax verloor afgelopen weekend met 2-0 in eigen huis van AZ en dus is het crisis in Amsterdam. De ploeg van de veelbekritiseerde John Heitinga lijkt nu al kansloos voor de landstitel, want de achterstand op koploper Feyenoord is gegroeid tot liefst negen punten. Voormalig coach Louis van Gaal liet zich maandag ook uit over de situatie bij Ajax en was niet mals.

Ajax-trainer Heitinga kwam de afgelopen tijd al flink onder vuur te liggen door de matige prestaties in de Eredivisie en de Champions League. Heitinga zal ongetwijfeld hebben gehoopt dat zijn ploeg afgelopen weekend na de interlandbreak de weg omhoog zou vinden, maar niets bleek minder waar. AZ was in de Johan Cruijff Arena te sterk. Ajax zakte daardoor naar de vierde plek in de Eredivisie

Technisch directeur Alex Kroes houdt echter vertrouwen in zijn trainer en dus zal Heitinga komende week gewoon op de bank zitten op Stamford Bridge tijdens het duel met Chelsea in de Champions League. Het clubicoon kreeg met Fred Grim onlangs zelfs een extra assistent en ook praat hij regelmatig met Van Gaal, die als adviseur aan Ajax verbonden is.

Van Gaal laat zich uit over Ajax

Van Gaal komt de laatste jaren niet vaak meer in de publiciteit, maar liet zich in een interview met radiozender 3FM toch kort uit over de situatie bij de Amsterdamse club. De zender belde met Van Gaal in het kader van de jaarlijkse actie Serious Request. Dit jaar zal er geld ingezameld worden voor Spieren voor Spieren en dat is het goede doel waar de voormalig bondscoach een bevlogen ambassadeur van is.

3FM sprak met Van Gaal over die actie, maar uiteraard werd er ook een vraag gesteld over de situatie bij Ajax. Daar gaf de oud-coach, die sinds oktober 2023 adviseur is van de Raad van Commissarissen, een duidelijk antwoord op: "Ik heb al gezegd bij mijn aanstelling als adviseur dat het twee tot drie jaar gaat duren. Die club is in de afgelopen jaren kapotgemaakt. Dan is het niet zo eenvoudig om dat weer recht te krijgen."

Clash met Chelsea

Ajax moet woensdag in de Champions League gaan proberen om de eerste punten binnen te slepen na nederlagen tegen Internazionale en Marseille. Dat belooft echter loodzwaar te worden, want de ploeg van Heitinga gaat dan op bezoek bij Chelsea, dat afgelopen zomer het WK voor clubs wist te winnen. De Engelse club pakte vooralsnog drie punten in twee duels. Het verloor van Bayern München, maar won wel van Benfica.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.