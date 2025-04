Nieuwe bondscoach Oranje Leeuwinnen bekend: 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt'

De KNVB heeft een opvolger gevonden voor Andries Jonker, die na het EK komende zomer vertrekt als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Niemand minder dan Arjan Veurink gaat de Nederlandse vrouwenploeg leiden. Hij weet wat het is om met Oranje kampioen te worden.

Veurink was namelijk de assistent-trainer van Sarina Wiegman, toen Nederland in 2017 Europees kampioen werd in eigen land. Hij is nu nog altijd de assistent van Wiegman bij de Engelse nationale ploeg, maar gaat na het EK op eigen benen staan. Veurink tekent een contract tot en met het EK van 2029 en leidt Oranje voor het eerst tijdens de interlandperiode in oktober dit jaar.

Dit is Andries Jonker: bijzondere band met Louis van Gaal, van Europese top naar Telstar én 'geheime' relatie Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft een opmerkelijke weg afgelegd in de voetbalwereld. Hij drukte zijn stempel bij (kleine) clubs in Nederland én internationale grootmachten als assistent-trainer van Louis van Gaal. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest ervaren coaches van het Nederlandse voetbal.

Glansrijke carrière

De 38-jarige Veurink, geboren in Ommen, was van 2012 tot en met 2018 hoofdtrainer van FC Twente. Met die club won hij tweemaal de Women's BeNe League. Daarna werkte hij vier jaar als assistent-bondscoach bij Oranje. Hoogtepunten waren de Europese titel in 2017 en een tweede plaats op het WK van 2019. Hierna werd Veurink assistent-bondscoach van Engeland. Met die landenploeg behaalde hij de Europese titel en een tweede plaats op het WK. De KNVB presenteert Veurink na het EK van juli in Zwitserland.

Loodzware loting koppelt Oranje Leeuwinnen bij EK voetbal 2025 aan titelhouder De loting voor het EK vrouwenvoetbal 2025 te Zwitserland is gehouden. De Oranje Leeuwinnen, winnaar in 2017, zijn ingedeeld bij topland Frankrijk, titelhouder Engeland (met Sarina Wiegman als bondscoach) en Wales.

'Heb er nooit een geheim van gemaakt'

"Dit is niet alleen een geweldige uitdaging en een prachtig nieuw avontuur, het voelt ook als een logische vervolgstap in mijn carrière", reageert Veurink via de KNVB. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit eindverantwoordelijke wilde zijn bij het Nederlands elftal."

'Extra speciaal'

Hij vindt het 'extra speciaal' om terug te keren. "Met ruim acht jaar ervaring op het allerhoogste niveau als rechterhand van Sarina Wiegman, eerst bij Nederland en nu in Engeland, ben ik er klaar voor op eigen benen te staan. Dat die kans zich nu juist voordoet in Nederland, maakt het extra speciaal. Ik ga er nu eerst alles aan doen om de komende maanden in Engeland in stijl af te sluiten, om na het EK in Zeist aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen."

Topattractie Sarina Wiegman geniet van stijgende populariteit vrouwenvoetbal in Nederland Sarina Wiegman is tijdelijk terug in Nederland. De succescoach van eerst de Oranje Leeuwinnen is nu met Engeland op trainingsstage in haar geboorteland. Daar bereidt Wiegman zich voor op twee EK-kwalificatiewedstrijden van volgende week. De Nederlandse keek haar ogen uit bij de opkomst van de openbare training bij voetbalvereniging S.J.C. in Noordwijk.

Reactie Nigel de Jong

Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, is blij met de benoeming van Veurink. "Arjan heeft een rijke historie in het vrouwenvoetbal en heeft de ontwikkelingen die het internationale vrouwenvoetbal de afgelopen vijftien jaar heeft doorgemaakt van dichtbij meegemaakt. Hij weet wat er gevraagd wordt in de absolute top, maar weet ook hoe belangrijk het is om de verbinding te houden met de basis.