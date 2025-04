Dit is Andries Jonker: bijzondere band met Louis van Gaal, van Europese top naar Telstar én 'geheime' relatie

Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft een opmerkelijke weg afgelegd in de voetbalwereld. Hij drukte zijn stempel bij (kleine) clubs in Nederland én internationale grootmachten als assistent-trainer van Louis van Gaal. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest ervaren coaches van het Nederlandse voetbal.

Jonker is geboren op 22 september 1962 in hartje Amsterdam. Hij slaagde er niet in door te breken als profvoetballer en verlegde daarom zijn focus naar een carrière als trainer. Hij zette als twintiger zijn eerste stappen bij amateurclubs en maakte vanaf 1990 naam bij de KNVB, waar hij zeven jaar werkte met diverse jeugdteams. Die periode werd het fundament voor zijn latere succes.

Oranje Leeuwinnen mogen dromen van de Olympische Spelen door opvallend besluit De Oranje Leeuwinnen hebben woensdag goed nieuws gekregen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft namelijk besloten om het voetbaltoernooi bij de vrouwen uit te breiden. Die beslissing gaat echter ten koste van het mannentoernooi en dat heeft gevolgen voor Jong Oranje.

Plots naar de Europese wereldtop

De carrière van Jonker als trainer leest als een kleurrijk avontuur door verschillende voetbalwerelden. Bij Nederlandse clubs als Willem II, MVV en Volendam begon hij zijn reis, maar zijn ambities brachten hem naar de top van het internationale toneel. Als assistent-trainer werkte hij bij grootmachten als FC Barcelona en Bayern München als rechterhand van Louis van Gaal.

In Zuid-Duitsland kreeg Jonker na het vertrek van Louis van Gaal zelfs de kans om zelf het stuur in handen te nemen. Hij leidde Bayern München, verkerend in een zeer moeizame fase, naar een plek in de Champions League. Met die wapenfeiten en een ijzersterk curriculum vitae vestigde Jonker zijn naam die niet meer over het hoofd gezien kon worden door Europese topteams.

In het Helden Magazine sprak de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen over zijn bijzondere band met oud-toptrainer Van Gaal. "Louis en ik hebben een heel goede band, vanaf het moment dat we elkaar voor het eerst ontmoetten. We hebben wederzijds respect en zijn open tegen elkaar. We zijn geen vrienden die bij elkaar over de vloer komen. Op het moment dat ik iets nodig heb of andersom, dan staan we voor elkaar klaar."

Waarom Louis van Gaal zijn geslachtsdeel liet zien tijdens een bespreking bij Bayern München Louis van Gaal is over de hele wereld bekend. In Duitsland door zijn speeches als trainer van Bayern München, in Engeland door het vallen langs de zijlijn bij Manchester United en als bondscoach van het Nederlands elftal als 'de man met de gouden pik'. Dat laatste kennen zijn bij onze Oosterburen blijkbaar ook.

De jeugd en de toekomst bij Arsenal

Na waardevolle leerjaren in Duitsland en Spanje zette Jonker in 2014 de volgende stap door de leiding over de jeugdopleiding van Arsenal op zich te nemen. Met zijn scherpe analytische blik en tomeloze passie voor talentontwikkeling bracht hij een frisse, doelgerichte visie op spelopbouw naar de club. Onder zijn leiding groeide Arsenals jeugdopleiding uit tot een van de meest toonaangevende academies in Europa.

Terug in Nederland: Telstar en de Leeuwinnen

Na jaren in de Europese top keerde Jonker terug naar Nederland, waar hij aan de slag ging als technisch directeur en trainer van Telstar. Na drie jaar vond hij zijn weg terug naar de top, ditmaal in het vrouwenvoetbal. In 2022 werd hij benoemd tot bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, waarmee hij zich knap wist te plaatsen voor het WK 2023. Het toernooi werd een memorabel hoofdstuk, met een indrukwekkende prestatie in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Spanje.

Einde van een Oranje-tijdperk

Een flinke teleurstelling was het mislopen van een plek op de Olympische Spelen, maar Jonker kon al snel weer een succes toevoegen aan zijn lijst. Onder zijn leiding wist het Nederlandse vrouwenelftal zich namelijk te kwalificeren voor het EK 2025, waarmee hij nog één laatste doel heeft om zijn periode als bondscoach bij Oranje met glans af te ronden.

Andries Jonker wilde blijven bij Oranje Leeuwinnen en schrok van hard besluit KNVB Andries Jonker hoorde vanuit het niets van de KNVB dat zijn contract bij de Oranje Leeuwinnen niet wordt verlengd. Daardoor is de bondscoach bezig aan zijn laatste maanden bij de voetbalsters, want na het EK 2025 moet hij aftreden. "Ik was verbaasd, verrast en teleurgesteld."

Familieman Jonker

Jonker houdt hij zijn privéleven bewust buiten de schijnwerpers en is er zelfs een beetje geheimzinnig over. Samen met zijn partner, met wie hij getrouwd is, heeft hij een zoon en een dochter. Zijn gezinsleven lijkt een belangrijke bron van stabiliteit te zijn in de vaak hectische wereld van (inter)nationaal topvoetbal.