Topattractie Sarina Wiegman geniet van stijgende populariteit vrouwenvoetbal in Nederland

Sarina Wiegman is tijdelijk terug in Nederland. De succescoach van eerst de Oranje Leeuwinnen is nu met Engeland op trainingsstage in haar geboorteland. Daar bereidt Wiegman zich voor op twee EK-kwalificatiewedstrijden van volgende week. De Nederlandse keek haar ogen uit bij de opkomst van de openbare training bij voetbalvereniging S.J.C. in Noordwijk.

Wiegman was dé topattractie op het volgepakte sportpark. "We wisten niet zo goed wat we konden verwachten, maar de tribune zat helemaal vol met enthousiaste mensen, vooral meiden", blikte Wiegman terug bij Sportnieuws.nl. "Ik heb veel Engelse shirt gezien, met name die van Arsenal."

Arsenal is al jarenlang een van de topteams in de Women's Super League, het hoogste niveau van Engeland. Momenteel staat de geblesseerde Victoria Pelova er nog onder contract, terwijl Vivianne Miedema er lang speelde, veel scoorde en ook veel won. Hoe de toekomst van Miedema eruitziet is nog onbekend, zij verlengde haar aflopende contract niet.

Populariteit groeit

"De opkomst zegt alles over de groei van het vrouwenvoetbal", aldus Wiegman. "De Oranje Leeuwinnen zijn super populair, een behoorlijk deel van hen speelt - of heeft gespeeld - in Engeland, dus die competitie wordt hier steeds populairder. Dus je merkt dat meiden en jongens, jong en oud, het meer gaan volgen, vooral omdat het ook veel meer op tv komt.

Wiegman zelf hoefde ook niet stil te zitten. De Nederlandse bondscoach was populair onder het jonge publiek. "Heb best veel boeken gesigneerd, dat is hartstikke leuk en mooi dat we er tijd voor konden maken."

EK-kwalificatie

Volgens Wiegman bevalt de trainingsstage in Nederland, alleen: "We hadden gehoopt op wat beter weer, maar hebben tot nu toe wel de dingen kunnen doen die we wilden. Wij wilden een oefenduel spelen voor volgende week en Nederland ook." Engeland speelt op 12 juli thuis tegen Ierland en gaat vier dagen later op bezoek bij Zweden. De Leeuwinnen ontvangen eerst Italië en moeten daarna naar Noorwegen.