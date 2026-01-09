De eerste ochtend in Rome markeert het begin van een nieuwe fase voor Jade Anna van Vliet en Kenneth Taylor. Terwijl hij zijn transfer naar Lazio Roma afrondt, wordt voor haar duidelijk dat het leven er binnenkort heel anders uitziet.

Dat de overstap van Taylor naar Lazio eraan zit te komen, is al langer duidelijk. De Romeinen maken geen geheim van hun interesse en in Italië werd de middenvelder op het vliegveld al gespot in clubkleuren. Bij zijn aankomst werd hij vergezeld door een klein gezelschap uit zijn directe omgeving, met onder anderen zijn vriendin Van Vliet.

Verhuisplannen

Via Snapchat informeert Jade Anna haar volgers over de eerste drukke dagen in Rome. "Morning. Ik ben zojuist wakker geworden, of wij zijn zojuist wakker geworden, in Rome. Al lig ik hier wel alleen, want meneer naast mij heeft al dingen te doen begint", doelt de influencer op de drukke agenda van haar vriend, terwijl ze zelf nog in bed ligt van het hotel.

Taylor is op dat moment al onderweg naar zijn medische keuring. Het besef hoe snel alles gaat, volgt al snel bij Van Vliet. "Ken en ik zijn gisteren naar Rome gevlogen. Ik leef echt in een waas", vertelt ze openhartig. Dat het om een belangrijke dag gaat, is haar duidelijk. "Hij heeft vandaag zijn medische test, zoals ook al bekend is. En dan is het plan om naar Rome te gaan verhuizen."

'Ik kan helemaal geen Italiaans'

Bij die stap hoort ook een compleet nieuw leven in een andere omgeving en nieuwe taal. "I have to speak Italian from now on", vertelt Jade Anna aan haar volgers, om zichzelf meteen te corrigeren. "Nee, ik kan helemaal geen Italiaans. Maar dat ga ik wel leren", spreekt ze zichzelf toe.

De vermoeidheid van de reis en de spanning van de dag zijn duidelijk voelbaar. "Ik ga ook maar uit bed. Ik heb echt amper geslapen", zegt ze eerlijk. "Maar goed, ik ben in Rome. Dus rise and shine." Lachend merkt ze op dat ze haar lenzen nog niet in heeft. "Ik zie echt niks. Ik weet ook niet waar ik ben."

Kenneth Taylor verlaat jeugdliefde Ajax

Als alles volgens plan verloopt, zet Taylor na zijn medische keuring snel zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Lazio. Voor Ajax betekent zijn vertrek een sportieve aderlating, al ontvangt de club naar verluidt zo’n 15 miljoen euro, exclusief mogelijke bonussen. Voor Van Vliet en Taylor begint daarmee een nieuw hoofdstuk in Rome.

