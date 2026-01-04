Meerdere landen die meedoen aan het WK van 2026 hebben hun tenues voor het toernooi inmiddels al gepresenteerd. De KNVB en kledingsponsor Nike laten de bekendmaking tot nu toe nog op zich wachten, maar de shirts zijn inmiddels wél uitgelekt via een doorgaans betrouwbare bron.

Footy Headlines is een website die zich richt op voetbalshirts en -schoenen. Zij publiceren veel beelden van tenues die nog moeten uitkomen, en hebben het daarbij vaak bij het juiste eind.

Thuis- en uitshirt

En nu heeft datzelfde Footy Headlines de ontwerpen van de shirts van Oranje in handen gekregen. Op zondag deelde het medium foto's van het thuis- en uitshirt voor het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Zoals verwacht is het thuisshirt, zoals gebruikelijk, gewoon in het oranje. Dit keer zijn er zwarte accenten toegevoegd, in tegenstelling tot het EK-tenue van 2024, waarin het oranje juist werd aangevuld met blauw. Daarnaast is het logo midden op de borst in plaats van aan de linkerkant.

🇳🇱🧡 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Netherlands 2026 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/lThLXxPhoL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 4, 2026

Vaak is het meer de vraag welke kleur het uitshirt is. Daar lijken we nu een antwoord op te hebben. Voor het eerst in jaren zullen er namelijk weer wedstrijden in het wit worden gespeeld. Het uittenue is wit met een horizontale oranje baan over de borst, met ook hier het logo in het midden.

🇳🇱🤍🧡 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Unique Netherlands 2026 World Cup Away Kit Leaked: https://t.co/zlnzmQ9uWR — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 4, 2026

Laatste keren in het wit

De laatste keer dat er een wit uitshirt voor het Nederlands elftal werd ontworpen, was in 2015. Voor het (beoogde) EK van 2016 werd toen een vrijwel volledig wit shirt met enkele oranje accenten gepresenteerd. Dat toernooi haalde Nederland echter niet.

De laatste keer dat Oranje op een eindtoernooi in het wit speelde, was tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Toen trad de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk in het wit aan tegen Kameroen. We weten allemaal hoe ver het Nederlands elftal dat toernooi kwam, dus hopelijk is dit nieuwe uitshirt een goed voorteken...