Met het WK in het achterhoofd is Nathan Aké aan het nadenken over zijn toekomst. De verdediger komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Manchester City en wil richting het mondiale toernooi geen risico nemen. Dat zorgt ervoor dat zijn naam steeds nadrukkelijker rondzingt op de transfermarkt, ook in Spanje.

Bij Manchester City is Aké dit seizoen geen vaste waarde meer. De linksbenige verdediger moet het vooral doen met invalbeurten en sporadische basisplaatsen, terwijl Pep Guardiola in het centrum de voorkeur geeft aan Josko Gvardiol. Op de linksbackpositie is Aké zijn basisplek inmiddels kwijtgeraakt aan Nico O'Reilly, wat zijn speelminuten verder heeft beperkt. Afgelopen weekend bleef zijn bijdrage tegen Nottingham Forest beperkt tot enkele minuten in blessuretijd, een treffend beeld van zijn huidige rol.

Die situatie begint te knellen met het WK in zicht. Aké wil fit én in vorm blijven om zijn plek bij Oranje niet in gevaar te brengen. Een transfer in de winter wordt daarom steeds serieuzer overwogen, zeker nu zijn perspectief bij City voorlopig niet lijkt te verbeteren.

Overstap naar FC Barcelona?

In dat licht wordt ook FC Barcelona genoemd. De Catalanen zijn sinds de blessure van Andreas Christensen op zoek naar defensieve versterking en zien in Aké een profiel dat past: linksbenig, ervaren en breed inzetbaar. Volgens het Spaanse medium SPORT onderzoekt Barcelona de mogelijkheden, al beweegt de club zich daarbij voorzichtig op de markt.

Een overstap naar Camp Nou is echter verre van eenvoudig. City wil alleen meewerken aan een definitieve transfer en hanteert naar verluidt een vraagprijs van meer dan 25 miljoen euro. Dat botst met de financiële realiteit in Barcelona, waar eerder wordt gedacht aan huurconstructies of een andere creatieve oplossing.

Speeltijd richting WK

Daarmee blijft ook een andere route open. AFC Bournemouth wordt genoemd als serieuze kandidaat om Aké terug te halen. De Premier League-club zoekt een opvolger voor Marcos Senesi en kan Aké direct speeltijd bieden, iets wat voor hem richting het WK zwaar weegt.

Aké ligt nog vast tot medio 2027, maar zijn toekomst ligt open. De komende weken moeten uitwijzen welke club het beste aansluit bij zijn ambities. Met het WK als duidelijke stip op de horizon is één ding zeker: op de bank zitten is voor Aké geen optie meer.

