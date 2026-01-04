Veel Nederlandse voetbalfans weten al langere tijd wie de opvolger van Ronald Koeman bij Oranje moet worden: Peter Bosz. De PSV-coach zei zelf al vaker dat hij graag bondscoach wil worden en nu heeft hij zich nogmaals uitgesproken over die wens.

Er is nog geen uitsluitsel over de toekomst van Koeman bij het Nederlands elftal. Zowel KNVB-directeur Marianne van Leeuwen als de bondscoach zelf vertelden pas naar de toekomst te gaan kijken als het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada deze zomer is geweest. Fans en critici denken echter dat het Koeman zijn laatste toernooi als bondscoach van Oranje en dus wordt er al regelmatig gespeculeerd over een opvolger. Bosz is een naam die in die categorie erg vaak valt.

Dat komt ook door de opmerkingen van de trainer zelf. Hij stak sinds zijn komst naar PSV niet onder stoelen of banken dat dit waarschijnlijk zijn laatste baan als clubtrainer zou worden. De 62-jarige Bosz zou graag meer tijd doorbrengen met zijn kleinkinderen en kinderen. Mede daarom zou hij een baan als bondscoach wel zien zitten. Bosz hoopt nog altijd trainer van Oranje te worden en bevestigde dat nogmaals in de winterstop van zijn seizoen bij PSV.

'Nog niet gepolst'

Tegenover ESPN geeft Bosz een update over zijn situatie met de KNVB. "Of ik nog bondscoach zou willen worden? Jawel", is Bosz duidelijk. De trainer heeft een aflopend contract bij PSV en vertelt dat hij met de Eindhovenaren in gesprek is over een verlenging. Volgens Nederlandse berichtgeving zou Bosz in dat contract een clausule willen hebben, waardoor hij op elk gewenst moment bondscoach van Oranje kan worden. Over zo'n clausule zegt de coach zelf echter niets.

Bosz liet wel weten dat hij nog geen contact heeft gehad met de KNVB. De coach vindt het dan ook niet netjes om over een mogelijk bondscoachschap te praten nu Koeman nog trainer is van Oranje en hijzelf nog trainer van PSV. Bosz lijkt dus te moeten afwachten hoe het WK komende zomer zal verlopen en hoe de gesprekken met de Eindhovenaren over zijn contractverlenging verlopen.

PSV wil niet dat Bosz zijn huidige functie met die van bondscoach van Oranje combineert. De koploper in de Eredivisie bereidt zich in Spanje voor op de tweede helft van het seizoen, die zaterdag begint met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Het regent veel in het zuiden van Spanje. Daar heeft Feyenoord ook last van. Die club is op trainingskamp in Marbella.

