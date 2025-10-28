De KNVB wil nieuwe richtlijnen voor medische situaties op de tribune bij voetbalwedstrijden. Daarbij wordt benadrukt dat het vaak niet nodig is om het duel stil te leggen. "De spelers op het veld hoeven ook niet te wachten tot iemand in de ambulance ligt."

Er is een forse toename van medische situaties bij voetbalwedstrijden, ziet Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB. "Wedstrijden worden nu bijna wekelijks stilgelegd.” Het vraagt volgens de voetbalbond om nieuwe richtlijnen over de omgang met zo'n situatie op de tribune.

Fans trekken steeds vaker de aandacht van spelers als er hulp nodig is in het publiek. Dat doen ze bijvoorbeeld door met zijn allen te zwaaien of bekers op het veld te gooien. De KNVB gaf de clubs ook ruimte om vervolgens te handelen. „Dat was een besluit van het competitiebestuur betaald voetbal een jaar geleden”, zegt Bluyssen tegen het AD. "Maar nu hebben we besloten dit weer scherper weg te zetten.”

Levensbedreigende situaties

Het is namelijk vaak niet nodig om de wedstrijd stil te leggen. Bij levensbedreidende situaties is dat wel altijd het geval. Daar is iedereen het over eens”, aldus Bluyssen "Maar er zijn nu veel situaties die snel onder controle te krijgen zijn. Daar hoeft een wedstrijd niet voor te worden onderbroken. En de spelers op het veld hoeven ook niet te wachten tot iemand in de ambulance ligt. Dat gaan we benadrukken.”

Er is een vast protocol dat gevolgd moet worden. Daarbij gaat het contact vooral via de stewards, die al aanwezig zijn op de tribune. "Dan kunnen er snel hulpdiensten die kant opgestuurd worden en kan ook snel worden ingeschat hoe de situatie daadwerkelijk is.”

Feyenoord - PSV

Hulp die vanaf het veld komt, zoals goedbedoelende spelers of clubartsen, is vaak minder efficiënt. Dat bleek zondag ook bij de topper tussen Feyenoord en PSV in De Kuip. Daar maakte een supporter een forse val. "De clubarts van PSV wilde assistentie verlenen, maar er zit een gracht achter het doel dus kom je niet zomaar op het vak”, zegt Bluyssen. "Vaak is de hulp er gewoon sneller als stewards worden geïnformeerd.”

De KNVB roept op tot strenge naleving van het protocol. "Wij vragen clubs om wedstrijden alleen stil te leggen als het om levensbedreigende situaties gaat”, aldus Bluyssen. "Als de situatie onder controle is, kan via de commandoruimte snel de vierde official aan de zijlijn worden ingeseind en kan er verder worden gevoetbald. We zien nu dat er te snel wordt gekozen voor stilleggen en dat het te lang duurt. Terug naar de basis, noem ik het. Dat is wat wij deze week bij de clubs neerleggen.”

