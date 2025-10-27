Robin van Persie had de boel prima op de rit bij Feyenoord, totdat PSV zondag op bezoek kwam en hem de eerste nederlaag in de Eredivisie van dit seizoen toebracht. Een mooi moment om aan Gertjan Verbeek, ex-trainer van de Rotterdammers, te vragen Van Persie te beoordelen na de eerste topper van Feyenoord dit seizoen.

Verbeek weet als geen ander hoe het is om te werken in De Kuip en spreekt dan ook zijn bewondering uit voor Van Persie, die bezig is aan zijn tweede seizoen. "Ik vind dat hij tot dusverre het maximale uit de spelersgroep haalt. Even een tegenvaller dat ze dan thuis van PSV verliezen, ook voor hem zelf. Als ik kijk naar de manier van spelen, zeg ik dat Van Persie een goede trainer is. Het getuigt ook van moed, maar niet van realisme dat hij Sem Steijn aanvoerder maakte. Die werd nu ook al gepasseerd", zegt Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl.

Sem Steijn

Steijn mocht in de slotfase nog invallen. Van tevoren werd er al openlijk getwijfeld over de toegevoegde waarde van de middenvelder van Feyenoord in een topwedstrijd als die tegen PSV. "Als je naar Steijn kijkt, denk ik niet dat hij heel blij is dat hij aanvoerder is. Hij maakte een opgefokte indruk en is zenuwachtig als hij voor de camera moet verschijnen. Dat komt zijn spel ook niet ten goede. Om dan van Hadj Moussa tweede aanvoerder te maken, terwijl die geen woord Nederlands spreekt... Dat soort beslissingen en zijn (Van Persie's, red.) uitleg heb ik niet begrepen."

Veel keuze op het middenveld

Maar Verbeek ziet ook dat Van Persie met de speelwijze en de opstellingen 'vrij logische' dingen doet en het daarmee goed gaat. "Hij heeft een behoorlijk verdedigingsblok. Iedereen was bang na het vertrek van David Hancko, dat het een stuk minder zou zijn. Maar ze hebben prima gescout en het staat als een huis. In die zin kun je tegen een aantal teams dan ook meer risico nemen. Hij (Van Persie, red.) heeft op het middenveld veel keus. Quinten Timber komt er ook weer aan, dat is ook een basisspeler..."

'Geen incident dat Steijn op de bank zit'

Verbeek vreest dat de luxeproblemen op het middenveld bij Feyenoord ten koste gaan van Steijn. "Je ziet dat hij nu al op de bank is beland. De vorm waarin Luciano Valente verkeert... Die heeft de overstap van Groningen naar Feyenoord beter verwerkt dan Steijn van Twente naar Feyenoord. Dus ik denk niet dat het een incident is dat Steijn op de bank zit. Daarom begrijp ik die keuze om Steijn aanvoerder te maken niet helemaal. Hij is als een grote aankoop binnengehaald, alleen voldoet hij momenteel niet aan de verwachtingen. Dan geeft het extra druk dat hij aanvoerder is gemaakt en dat helpt hem nu niet."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.