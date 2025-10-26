De topper tussen Feyenoord en PSV in de Eredivisie is zondag tijdens de tweede helft tijdelijk gestaakt. Door een medisch noodgeval besloot arbiter Allard Lindhout om de wedstrijd tot twee keer toe stil te leggen.

PSV leidde na 55 minuten spelen met 2-1 toen er ineens wat onrust was op de tribunes toen Feyenoord een vrije trap wilde gaan nemen. Een aantal mensen van de medische staf van de clubs namen vervolgens een kijkje en scheidsrechter Lindhout besloot daarna om het duel tijdelijk stil te leggen om af te wachten wat er aan de hand was. Al snel bleek dat er een medisch noodgeval op de tribunes was. Op ESPN werd gesproken over een supporter die zou zijn gevallen.

Het duurde enkele minuten voordat het spel weer hervat werd. Toen dat eindelijk gebeurd was, duurde het ongeveer een minuut voordat Lindhout de wedstrijd opnieuw stopte. Wederom was er iets op de tribunes aan de hand en te zien was dat er een aantal stewards naar de plek liepen. Uiteindelijk was de tweede onderbreking een stuk korter en konden beide teams de topper hervatten.

Meer vertraging bij topper

De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV liep eerder al flinke vertraging op. Bij een sfeeractie voor het duel vlogen er een heleboel papieren snippers over het veld en die bleven ondanks de harde wind liggen op de grasmat. Door die witte snippers kon de VAR niet meer goed zien waar de lijnen op het veld liepen en dus besloot Lindhout de aftrap uit te stellen. Na een kwartier was het een aantal medewerkers van de club met behulp van harken en bladblazers gelukt om het veld speelklaar te maken.

