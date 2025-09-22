Het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer stond op maandagavond in het teken van het KKD-duel tussen Jong AZ en De Graafschap. De start van de wedstrijd liep echter anders dan gepland.

Het balletje had om 20.00 uur moeten rollen in Noord-Holland. De wedstrijd werd alleen met een kwartier uitgesteld. Dat had te maken met een blessure bij scheidsrechter Joshua Kuipers. Deze liep hij op tijdens de warming-up. Extra zuur voor hem, want hij is pas net actief in het betaalde voetbal en maakte vorige week nog zijn debuut als profscheidsrechter tijdens het duel tussen Jong FC Utrecht en Cambuur Leeuwarden.

De aftrap vond daardoor pas om 20.15 uur plaats. Voor kijkers die vlak voor de wedstrijd inschakelden, leverde dit een verwarrend moment op. Rond 20.00 uur keerden de spelers namelijk terug het veld op, niet om te beginnen aan de wedstrijd, maar om hun warming-up te hervatten.

Vertraging in Wijdewormer. ⌚



Scheidsrechter Joshua Kuipers heeft zich moeten laten vervangen door Nicholas Henon. 🏥#jazgra — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2025

Uiteindelijk kon de wedstrijd dan toch van start gaan, met Nicholas Henon die de honeurs mocht waarnemen. De Graafschap boekte uiteindelijk een 1-3 overwinning.

Tweede keer in één week

Voor de tweede keer in één week tijd heeft een scheidsrechter voor een opmerkelijk moment gezorgd in het Nederlandse betaalde voetbal. Afgelopen woensdag was namelijk het nodige te doen om Jannick van der Laan, die de scheids van dienst was bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard.

In de tweede helft werd de wedstrijd plots stilgelegd toen Van der Laan onverwacht de catacomben in verdween, tot verbazing van iedereen. Al snel werd duidelijk wat er aan de hand was: hij had last van kleerschade en moest zijn broekje omwisselen. Enkele minuten later werd de partij weer hervat.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.