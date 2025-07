Voetballer John Neeskens (31) beweert al lange tijd dat voormalig Oranje-international Johan Neeskens zijn vader is. Wijlen Johan Neeskens, die in oktober 2024 overleed op 73-jarige leeftijd, heeft altijd ontkend dat John zijn zoon is. John tekende onlangs bij FC Eindhoven.

Neeskens heeft een lange lijst clubs achter zijn naam staan. Hij speelde in onder meer de Verenigde Staten, Slowakije en op lagere Spaanse niveaus. De in Tulsa (VS) geboren verdediger strijkt nu neer in Eindhoven. Daar sprak ESPN hem.

"Hij is mijn vader", aldus Neeskens. "Ik ben heel trots op de naam Neeskens. Het is een eer. Ik weet wat mijn verhaal is. De mensen weten niet het echte verhaal. Ik heb hele mooie momenten met hem meegemaakt. Dat is voor mij het belangrijkste."

'Vermeende zoon van Johan Neeskens'

Het officiële verhaal van Johan Neeskens was altijd dat John geen bloedband deelt met de voormalig speler van Ajax en FC Barcelona. In 1974 en 1978 stond Neeskens met Oranje in de finale van het WK voetbal. Beide keren verloor Nederland.

In 2010 schreef Johan Neeskens dit op zijn website: "Het afgelopen jaar zijn regelmatig berichten in de pers verschenen over een vermeende zoon van Johan Neeskens die in Spanje voetbalt. De familie Neeskens heeft als reactie dat zij een gezonde zoon, Armand Georges Neeskens, van ruim 18 jaar hebben die bij hen in Istanbul verblijft en bij Galatasaray voetbalt."

Overlijden van Johan Neeskens

John Neeskens spreekt ook over het overlijden van Johan Neeskens. "Dat was heel, heel moeilijk. Ik kon het niet geloven. Het was een moeilijke tijd." Hij bezocht het memoriam op de KNVB Campus. "Daar heb ik vaarwel gezegd. Het was heel emotioneel."

Evenals 'De Nees' speelde John Neeskens dus al in de VS, Spanje en ook in Catalonië (het team Europa). En nu zal hij dus ook uitkomen in het Nederlandse profvoetbal. Wat John betreft is dat logisch: "Ik wilde altijd al in Nederland spelen. Ik houd van het Nederlands voetbal, want het lijkt op het Spaanse voetbal. Ik denk dat ik hier goed pas en ik wil het team helpen."

Wel of niet de zoon van Johan Neeskens?

Ondanks dat Johan Neeskens in 2010 afstand nam van John Neeskens, wordt laatstgenoemde toch regelmatig in de media aangekondigd als 'de zoon van'. Bijvoorbeeld in dit nooit aangepaste nieuwsbericht van de MLS toen Neeskens tekende bij Colorado Rapids, in 2014.