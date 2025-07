De Nederlandse voetbaltrainer Erik ten Hag heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Bayer Leverkusen beleefd. En dat werd een enorme sof. Flamengo onder 20 won in Brazilië het oefenduel met liefst 5-1.

Al na 90 seconden had het jeugdteam een voorsprong genomen tegen de nummer twee in de Bundesliga van vorig seizoen. En dat terwijl Ten Hag niet alleen maar voor jonkies of onervaren spelers had gekozen. Mark Flekken stond bijvoorbeeld onder de lat en Victor Boniface kreeg een basisplek in de spits.

Jong Bayer Leverkusen

Die Werkself, zoals de bijnaam luidt van Bayer Leverkusen, kreeg goals om de oren van Lorran, Mahtues Goncalvves (twee) en Pedro Leão. In de tweede helft kwam daar de vijfde goal bij, van Gustavo. Ten Hag zal vast wijzen op de lage gemiddelde leeftijd van zijn team. Hij gaf speeltijd aan onder meer Nebe Domnic (16 jaar), Ben Hawighorst (17 jaar), Ferdinand Pohl (18 jaar), Naba Mesah (18 jaar), Axel Tape (17 jaar) en Osman Turay (17).

Stadion Maracanã

De oefenwedstrijd vond plaats op een hele bijzondere plek: het stadion Maracanã in Rio de Janeiro. Het is een van de grootste voetbaltempels ter wereld. Het werd gebouwd voor het WK voetbal 1950 en is de thuisbasis van de Braziliaanse clubs CR Flamengo en Fluminense FC.

Flamengo kwam dus opdraven met de Onder 20, wat de duidelijke uitslag extra pijnlijk maakt voor Ten Hag, die vorig seizoen werd ontslagen als trainer van Manchester United en daarvoor aan het roer stond bij Ajax. Maar Bayer Leverkusen had ook de nodige jeugdspelers in de basis gezet.

Nieuw tijdperk

Bayer Leverkusen werd in 2024 kampioen van Duitsland. Ten Hag wil dat kunststukje uiteraard ook uithalen. Vooraf zei hij: “We willen een nieuw tijdperk inluiden en ik ben ervan overtuigd dat we daartoe in staat zijn. Het verleden telt niet meer. Goed zijn is niet genoeg, we moeten beter worden. We willen een team bouwen dat mee kan doen om de prijzen."

Bayer Leverkusen speelt hierna oefenwedstrijden tegen VfL Bochum (27 juli), Fortuna Sittard (1 augustus), Pisa (5 augustus) en Chelsea (8 augustus). De eerste wedstrijd in de Bundesliga is op zaterdag 23 augustus, in de eigen BayArena tegen Hoffenheim.

De wedstrijd: