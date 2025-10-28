Noa Lang is dinsdagavond geblesseerd geraakt in het uitduel van Napoli tegen Lecce in de Serie A. De aanvaller heeft sinds zijn transfer van PSV naar de Italiaanse topclub nog geen indruk kunnen maken bij zijn nieuwe team.

De 26-jarige mocht dinsdag wel beginnen in de basis bij Napoli. Tot het duel tegen Lecce moest hij het doen met invalbeurten, ook in het Champions League-duel met zijn oude club PSV vorige week (6-2). Lang heeft ook nog niet gescoord of een assist gegeven bij zijn nieuwe team.

Dat lukte hem ook tegen Lecce niet. De wedstrijd eindigde voor hem zelfs met een nieuwe tegenslag. Hij moest vlak na rust geblesseerd van het veld. Na een verdedigende actie bleef hij met pijn op het veld liggen. Hij werd behandeld, maar kon niet meer verder spelen.

Het is nog niet duidelijk wat de ernst van de blessure is. Napoli won de wedstrijd met 0-1 door een goal van Andre-Frank Zambo Anguissa.

Kevin de Bruyne

Ook middenvelder Kevin de Bruyne kampt met een blessure. Napoli kan zeker drie maanden geen beroep doen op hem, zei teammanager Gabriele Oriali dinsdag. De 34-jarige Belg liep zaterdag een hamstringblessure op in het gewonnen duel met Internazionale (3-1).

"Het gaat drie tot vier maanden duren en dat is jammer, want hij heeft zich heel goed aangepast", zei Oriali over de zomeraankoop tegen streamingplatform DAZN. "We weten morgen meer, want dan staat zijn operatie gepland." De Bruyne verruilde afgelopen zomer Manchester City voor Napoli. De club uit Napels bezet de koppositie in de Serie A.

