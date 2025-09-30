Arne Slot is met Liverpool tegen de tweede zeperd in drie dagen tijd aangelopen. De Engelse landskampioen was in de Champions League niet opgewassen tegen Galatasaray op een heet avondje in Istanbul. De Turkse topclub won met 1-0 en gaf Slot flink wat stof tot nadenken.

Liverpool leed afgelopen weekend op bezoek bij Crystal Palace voor het eerst een nederlaag in de Premier League en dat leidde tot een hoop onvrede bij de Nederlandse trainer. Hij hoopte dat zijn ploeg enkele dagen later beter voor de dag kwam in Europa, maar kwam bedrogen uit.

Slot begon in de Turkse heksenketel met een Nederlands getinte ploeg, want hij liet Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch allemaal in de basis beginnen. Sterspeler Mohamed Salah en recordaankoop Alexander Isak moesten echter vanaf de bank toekijken.

Onherkenbaar Liverpool

Liverpool en Galatasaray maakten er een boeiende openingsfase van waarin beide ploegen leken te vergeten dat er af en toe ook verdedigd moest worden. Het was wachten op de eerste goal en die viel na een kwartier.

Cody Gakpo leek Liverpool op voorsprong te zetten, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald en nog geen halve minuut later lag de bal op de stip aan de andere kant van het veld.Middenvelder Dominik Szoboszlai maakte een onhandige overtreding en Galatasaray-spits Victor Osimhen pakte het cadeautje simpel uit vanaf elf meter: 1-0.

Rampavond voor Slot

Slot zal zich ook in het vervolg op hebben gevreten, want wat zijn ploeg verdedigend liet zien, leek helemaal nergens op. Aangezien ook Galatasaray achterin steken liet vallen, waren er genoeg kansen voor Liverpool, maar zonder Isak en Salah ontbrak het aan daadkracht. Zij werden met nog een half uur te gaan alsnog ingebracht, maar veel beter werd het spel niet.

Liverpool leek desondanks vlak voor tijd alsnog een punt te gaan pakken toen arbiter Clement Turpin opnieuw naar de stip wees na een vermeende overtreding op Ibrahima Konaté. De VAR zag echter dat eerst de bal werd geraakt en dus kon de Franse scheidsrechter niet anders dan zijn beslissing terug te draaien. Daarmee was de rampavond voor Liverpool en Slot compleet.

Liverpool en Galatasaray hebben nu allebei drie punten uit twee wedstrijden in de Champions League.

