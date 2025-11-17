Nederland ontvangt maandagavond in de Johan Cruijff ArenA Litouwen voor een allesbeslissend WK-kwalificatieduel. Met één punt is de ploeg van Ronald Koeman zeker van een plek op het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico. In hun laatste ontmoeting won Nederland maar nipt van de Litouwers.

De Nederlandse selectie ontvangt Litouwen voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd. Om 20:45 wordt deze afgetrapt. Hierbij sluit de ploeg van Koeman hun relatief succesvolle kwalificatie reeks af met een vrijwel zekere plaatsing op het WK. De nationale ploeg zal voor de overwinning gaan, maar zo vanzelfsprekend is die nog niet.

In hun meest recente ontmoeting met Litouwen in de WK-kwalificatie wist Nederland ongeveer twee maanden terug moeizaam met 3-2 te winnen van het Baltische land. Deze krappe overwinning toont aan dat Oranje, ondanks dat het favoriet is, toch moeite kan hebben met de Litouwers. Toen redde Memphis Depay met twee goals zijn team en behoedde zo puntverlies. De veelbesproken spits scoorde tegen Polen het enige doelpunt, maar kreeg ondanks zijn goal wel veel kritiek.

Plaatsing WK

Nederland staat momenteel bovenaan in de WK-kwalificatiegroep met zeventien punten uit zeven wedstrijden. Met 23 doelpunten voor en slechts vier tegen heeft Oranje een indrukwekkend doelsaldo opgebouwd. Litouwen bevindt zich op de vijfde plaats met slechts drie punten uit evenveel wedstrijden. Hoewel Oranje zich maandavond pas officieel kan plaatsen voor het WK, kan het Nederland door het opgebouwde doelsaldo vrijwel onmogelijk nog ontglippen.

Het zou alleen nog fout kunnen gaan als de de ploeg van Koeman verliest van Litouwen en Polen een verschil in doelsaldo van dertien goals overbrugt in hun duel tegen Malta. Dat is een uiterst onwaarschijnlijk scenario. Toch zullen oudere voetballiefhebbers zich de legendarische 12-1 overwinning van Spanje op Malta in 1983 herinneren, waardoor Nederland destijds het EK van 1984 misliep.

Blessuregolf Oranje

Het Nederlands elftal kampt plotseling met een zee aan blessures in aanloop naar de laatste wedstrijd van de WK-kwalificatiereeks. Wout Weghorst, Quilindschy Hartman, Denzel Dumfries en Justin Kluivert zijn allemaal afgehaakt door fysieke problemen. De bondscoach denkt dat de vele klachten komen door het drukke programma van veel spelers in november.

