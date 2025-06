Noa Lang lijkt definitief zijn carrière te gaan vervolgen bij Napoli. Niet alleen melden Italiaanse media dat PSV en Napoli een akkoord hebben bereikt over de aanvaller, ook Lang zelf hint op sociale media naar een vertrek naar de Italiaanse grootmacht met een bijzondere tekst.

Napoli heeft al eerder interesse getoond in de aanvaller van PSV. Afgelopen winter had ze Italiaanse club de rappende voetballer graag naar Italië willen halen, maar PSV wilde niet meewerken aan een transfer. Lang zelf had wel graag willen vertrekken naar Italië. Inmiddels lijkt PSV wel open te staan voor de interesse van de Italiaanse kampioen in de Serie A.

Hint naar grootheid in Napels

Als het aan de Italiaanse media ligt, is de transfer zo goed als rond. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en transferjournalist Mounir Boualin heeft Napoli zich vrijdag gemeld bij PSV. Later meldden Italiaanse media dat de Nederlandse landskampioen een akkoord zou hebben bereikt met de Italiaanse landskampioen.

Met een nieuw bericht op Instagram lijkt het vertrek van Lang naar Napels alleen maar zekerder te worden. De voetballer plaatst namelijk een bericht met beelden van zijn vakantie. Op één van de beelden is te zien dat hij aan het bellen is, terwijl hij in de rondte loopt. Wellicht kreeg hij een belangrijk telefoontje over de transfer die in de maak is. Het onderschrift verwijst tevens naar Napoli. "Live is Life", heeft de voetballer onder het bericht geschreven.

Live is Life

Het is de titel van het nummer waarop Napoli-grootheid Diego Maradona ooit een balletje hooghield tijdens de warming-up van een wedstrijd, waarmee hij vele fans vermaakte. Het fragment werd wereldberoemd en telt miljoenen views op YouTube. Na zijn dood werd het moment veel besproken. In de reacties verwijzen veel volgers dan ook naar de Argentijn. Boezemvriend Justin Kluivert reageert onder het bericht met een blauw hartje, de kleur van Napoli.

