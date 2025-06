Noa Lang viert dinsdag zijn 26e verjaardag en werd om die reden in het zonnetje gezet door zijn club PSV. Tenminste, dat was de bedoeling. Op Instagram krijgt de Eindhovense club de nodige kritiek op de post.

'Maak er vandaag een mooi feestje van, Noa', is de liefkozende boodschap van PSV aan Lang. Als afbeelding is gekozen voor een creatief kunstwerk van Guy Verbeek, maar dat valt bij de volgers niet in goede aarde. Zij herkennen de linksbuiten van het Nederlands elftal er helemaal niet in.

'Lijkt meer op Steven Bergwijn', reageert iemand. 'Wie is dit?', schrijft een ander. En er volgen ook de nodige grappen. 'Gefeliciteerd nieuwe PSV-aanwinst! Overigens Noa Lang ook gefeliciteerd.' En: 'De tekenaar moet ondervraagd worden.'

Hint Noa Lang op vertrek naar deze club? Topvoetballer maakt fan gek met bijzondere boodschap Noa Lang zorgt opnieuw voor de nodige speculatie rond zijn toekomst bij PSV. De 25-jarige aanvaller gaf tijdens een interactie met een buitenlandse voetbalsupporter een duidelijke hint dat een transfer tot de opties behoort. Een video van dit moment verspreidde zich snel op social media en versterkt de geruchten over een mogelijke overstap.

Olympique Marseille

Lang kan de actie wél waarderen en laat behalve een like ook een hartje achter in de comments. Dat gaf meerdere supporters van Olympique Marseille de kans om hem nog eens over te halen om naar hun club te komen. De 14-voudig international van Oranje wordt veelvuldig met de Franse club in verband gebracht.

Steven Bergwijn gaat Noa Lang achterna met groot nieuws: 'Ikke ben de bondscoach' Steven Bergwijn heeft zijn eerste muzieknummer uitgebracht. De aanvaller van Al Ittihad staat op het nummer Walibi van de rapper JayKoppig. Het nummer met Bergwijn is afkomstig van zijn album Eigenwijs.

Hij bracht de geruchtenstroom onlangs zelf ook al op gang in een video op vakantie. In de video is te zien hoe Lang in gesprek raakt met een fan van Olympique Marseille, één van de grootste clubs uit Frankrijk. De supporter spoort Lang direct aan met de woorden: "Kom naar Marseille." Daarop reageert Lang enthousiast met "Allez l’OM", wat iets betekent als "Vooruit, Olympique Marseille!" of "Kom op, Olympique Marseille!".

Van Paixao naar Lang

Marseille zou tussen de twintig en dertig miljoen euro moeten neertellen om Lang los te weken bij PSV, weten media in Nederland en Frankrijk. L'OM had eerder ook een oogje op Igor Paixao, maar al snel werd duidelijk dat Feyenoord een te hoog bedrag voor de Braziliaanse aanvaller verlangde.