Noa Lang maaakte zaterdag zijn eerste doelpunt voor Napoli. De aanvaller vertrok afgelopen zomer van PSV naar de Serie A-club, maar vond het moeilijk om daar zijn draai te vinden. Na de wedstrijd tegen Atalanta (3-1) doet hij een paar opvallende uitspraken.

"Het beste moet nog komen, dit is nog maar het begin", zei de aanvaller bij Sky Italia na de winst op Atalanta (3-1). Lang begon pas voor de tweede keer in de basis en maakte het derde doelpunt voor zijn ploeg.

"Ik ben blij met die eerste goal. Ik heb eerlijk gezegd een moeilijke periode moeten doorstaan bij Napoli", vertelde de international van Oranje. "Ik kwam hier met hoge verwachtingen, maar ik moest geduld hebben en hard werken. Ik was het er ook niet altijd mee eens. Maar ik heb het plan van God gevolgd en vanaf nu wil ik vooruitkijken."

De Italiaanse media hopen ook nog meer van Lang te zien. Ze zagen de ontlading bij de 26-jarige. “Lang barstte los van vreugde, klapte op zijn borst en kuste het logo. Na al het gepraat van de afgelopen weken doet dit doelpunt hem heel goed”, aldus Tuttomercatoweb. “Zijn goal zou zijn seizoen weleens kunnen veranderen”, schrijft Eurosport.

Omgang met trainer

Lang maakte afgelopen zomer een transfer van PSV naar Napoli voor naar verluidt een bedrag van 25 miljoen euro. Hij speelde vorige maand in de Champions League tegen zijn oude club en sprak toen na afloop zijn onvrede uit over de omgang met trainer Antonio Conte bij Napoli. "Ik heb hem één keer gesproken, maar we praten nu over de wedstrijd. Dat is denk ik relevanter", aldus Lang. "Ik moet het accepteren zoals het is. Ik heb geen andere optie."

