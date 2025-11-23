Liverpool beleeft een dramatische periode in de Premier League. De club van trainer Arne Slot verloor zaterdag thuis van Nottingham Forest met 0-3 en is inmiddels afgezakt naar de elfde plek in de competitie. Volgens een 'betrouwbare bron' krijgt de Nederlandse coach niet al te lang de tijd meer om het tij te keren.

Dat meldt Indykaila News. Het medium heeft informatie van een 'betrouwbare bron binnen Liverpool'. "Arne Slot krijgt tot het nieuwe jaar de tijd", klinkt het. Dat betekent dat de trainer nog zes duels in de Premier League heeft om de stijgende lijn weer in te zetten.

Steun van de club

Volgens het medium is er wel vertrouwen in de kwaliteiten van de oefenmeester. "De clubeigenaren staan volledig achter hem en dat is erg belangrijk. Ze staan achter hem en willen hem tijd geven tot het nieuwe jaar."

"Ze geloven dat hij een toptrainer is. Met de juiste structuur en steun bij de club denken ze dat hij de weg omhoog kan vinden in deze zware tijd." Slot werd afgelopen jaar in zijn eerste seizoen landskampioen met Liverpool. Er werd dit seizoen goed begonnen, maar inmiddels verloor de ploeg zes van de laatste zeven Premier League-duels.

De club is daardoor afgezakt naar plek elf in de Engelse competitie met 18 punten. Veel Britse media schreven na de nederlaag tegen Nottingham Forest al dat de dagen van Slot snel geteld lijken te zijn bij het team. Ik weet dat hij (Slot, red.) veel krediet heeft na het winnen van de Premier League-titel, maar deze reeks nederlagen wordt wel erg belachelijk', luidt de pijnlijke conclusie van Daily Mail.

"Als The Reds op deze manier thuis en uit blijven verliezen, zal Slot het niet veel langer volhouden", wordt er geschreven. "Een ellendige tijd om met Liverpool geassocieerd te worden."

PSV

Mogelijk kan PSV komende week profiteren van de slechte vorm van Liverpool. De Nederlandse club speelt woensdag tegen de ploeg van Slot in de Champions League. Liverpool staat in de competitiefase op plek acht. Het team verloor één duel in het toernooi, tegen Galatasaray.

