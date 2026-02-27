Zeven Noorse voetballers, onder wie twee voetballers uit de Eliteserien, de hoogste competitie van Noorwegen, zijn afgelopen woensdag gearresteerd op verdenking van matchfixing. Zo melden verschillende media uit het land.

De arrestaties vonden afgelopen woensdag - daags na de Champions League-stunt van Bodø/Glimt op Inter - plaats, als onderdeel van een onderzoek naar zware corruptie en fraude met betrekking tot weddenschappen op voetbalwedstrijden.

Officier van justitie Sahd Iqbal bevestigde aan televisiezender NRK dat de politie, naast de arrestaties, ook huiszoekingen heeft verricht op meerdere adressen. Deze actie leidde tot de inbeslagname van relevant materiaal voor de zaak.

Zero tolerance-beleid

Eén van de arrestanten werd voorgeleid aan een rechter en is preventief vastgezet. "De zaak bevindt zich in een vroeg stadium en er moeten nog veel stappen worden ondernomen. Het onderzoek gaat met volle snelheid door en de onderzoeken hebben prioriteit", verklaarde Iqbal. Karl-Petter Loken, secretaris-generaal van de Noorse voetbalbond (NFF), omschreef de situatie als "ongelooflijk en betreurenswaardig voor de betrokkenen en voor het hele Noorse voetbal."

Loken benadrukte het 'zero tolerance-beleid' van de bond ten aanzien van weddenschappen op wedstrijden waarbij de sporters zelf betrokken zijn: "Het is bijzonder ernstig wanneer spelers verdacht worden van directe betrokkenheid bij weddenschappen, zelfs als het niet gaat om het manipuleren van de uiteindelijke uitslag van de wedstrijd. Over het algemeen is matchfixing een van de grootste bedreigingen voor de sport."

Betrokkenen uit de Eliteserien

Dagbladet onthulde dat twee spelers van KFUM Oslo, de huidige nummer zes in de Eliteserien, tot de aangeklaagden behoren, waarna de club dit zelf bevestigde. "Dit is een kwestie die we zeer serieus nemen. We hebben onvoldoende informatie om het hele verhaal van deze zaak te becommentariëren, maar we kunnen bevestigen dat twee van onze spelers in deze zaak zijn aangeklaagd", verklaarde algemeen directeur van KFUM Oslo, Thor-Erik Stenberg, op de clubwebsite.