Officieel: Robin van Persie verlaat Feyenoord en is nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen

Robin van Persie is officieel de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen. De oud-international heeft een tweejarig contract getekend bij de Friese club. Van Persie neemt ook Brian Pinas mee als assistent, de man die ook zijn huidige assistent is bij Feyenoord.

Hij volgt daarmee zijn voormalig ploeggenoot Kees van Wonderen op. Van Persie ruilt na de zomer de jeugdopleiding van Feyenoord in voor de functie als hoofdtrainer bij de Friezen. Het is de eerste klus voor Van Persie als hoofdtrainer in de Eredivisie.

Feyenoord

Feyenoord had Van Persie graag willen behouden en hoopte dat hij als jeugdtrainer de stap van Feyenoord onder 18 jaar naar het elftal onder 21 jaar zou willen zetten. Een stap naar het eerste zou er echter niet inzitten. Van Persie heeft bijna het hoogste trainersdiploma officieel in bezit.

Geruchten

Afgelopen weken gingen al veel geruchten over een overstap van Van Persie naar Heerenveen. ZO werd al gemeld dat Van Persie "een uitermate goede indruk had achtergelaten bij Heerenveen". "Met name door de trainingsvisie en werkwijze die hij heeft."

'Fantastische uitdaging'

Van Persie is Heerenveen erg dankbaar voor de kans om Eredivisie-coach te worden. "Het trainersvak is veelomvattend en uitdagend, en ik beoefen het met veel passie en plezier. Ik wil graag mijn ontwikkeling voortzetten en de rol van hoofdtrainer sluit perfect aan bij dat streven. Ik ben dan ook verheugd met de kans die sc Heerenveen mij biedt. sc Heerenveen is een hele mooie eredivisieclub met een rijke traditie en trouwe achterban. Het is een fantastische uitdaging om hier als hoofdtrainer bij te mogen dragen aan de sportieve ambities en ontwikkeling van de club."

'Duidelijke visie'

Ook Heerenveen-directeur Ferry de Haan is blij dat de deal met Van Persie rond is. ""Hoewel Robin aan het begin van zijn loopbaan als hoofdtrainer staat, wist hij ons direct te overtuigen. Het is een ambitieuze, bevlogen en leergierige trainer. Ik denk dat hij heel goed weet hoe hij een groep moet raken, kan enthousiasmeren en motiveren. Ook heeft hij een duidelijke visie op de individuele ontwikkeling van spelers zowel in de teamtrainingen als ook in de individuele begeleiding."