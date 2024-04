Heerenveen nadert akkoord met Robin van Persie, eerste trainersklus voor oud-international in de Eredivisie

Heerenveen heeft goede hoop op een akkoord met Robin van Persie. De Friese club hoopt hem op korte termijn te presenteren als nieuwe hoofdtrainer. Het zou de eerste trainersklus voor de oud-international worden in de Eredivisie.

Van Persie zou de jeugdopleiding van Feyenoord in willen ruilen voor een functie als hoofdtrainer. In het eerste gesprek maakte Van Persie een goede indruk, waarna hij topfavoriet zou zijn als opvolger van Kees van Wonderen. Het AD meldt dinsdagmiddag dat er een akkoord nadert tussen Van Persie en Heerenveen.

Afgelopen week meldde Leeuwarder Courant-journalist Sander de Vries in de podcast Omroep Abe dat Van Persie "een uitermate goede indruk heeft achtergelaten bij Heerenveen". "Met name door de trainingsvisie en werkwijze die hij heeft. Dat was ook beter dan de gesprekken met Maurice Steijn en Rick Kruys. Dus ik heb wel de indruk dat hij maar hoeft te tekenen en hij is trainer van Heerenveen."

Feyenoord had Van Persie graag willen behouden en hoopte dat hij als jeugdtrainer de stap van Feyenoord onder 18 jaar naar het elftal onder 21 jaar zou willen zetten. Een stap naar het eerste zou er echter niet inzitten.

Van Persie heeft bijna het hoogste trainersdiploma officieel in bezit. Hij zou één assistent-trainer willen meenemen naar Friesland en moet ook nog over het financiële plaatje praten met Heerenveen-directeur Ferry de Haan.

'Fake news van Hélène Hendriks'

Hendriks claimde vrijdag in Vandaag Inside dat Heerenveen een akkoord zou hebben met VVV-Venlo-trainer Kruys. Dat wordt door De Haan echter ontkend in de Sportcast van Omrop Fryslân. "Zij wist dat met grote stelligheid te beweren, maar er is op dit moment met geen enkele trainer een akkoord. Dit was fake news, ja", aldus de algemeen directeur.

De Haan verwacht dat over een paar weken duidelijk is wie de nieuwe trainer wordt. Voor de club is met name de voetbalvisie belangrijk bij het aanstellen van een opvolger van Kees van Wonderen, vertelt De Haan. "Die moet in grote lijnen overeenkomen met hoe wij ernaar kijken. Er moet veel aandacht komen voor individuele ontwikkeling."

'Daar doet hij alles aan': Arne Slot reageert op Heerenveen-geruchten Robin van Persie Robin van Persie is kandidaat om hoofdtrainer te worden bij sc Heerenveen. Toch kan de oud-voetballer ook in Rotterdam blijven bij Feyenoord, dat hem graag ziet als trainer van onder 21. Hoofdtrainer Arne Slot hielp Van Persie (nog) niet bij zijn keuze.

Voetbalvisie

Die voetbalvisie van Heerenveen is gebaseerd op aanvallend voetbal met passie en strijd. "Lef is daarin een belangrijke kernwaarde", aldus De Haan. "We kunnen beter een keer flink onderuit gaan op onze manier dan dat men naar iets kijkt waar men zich niet mee kan identificeren."