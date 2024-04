'Robin van Persie kan Feyenoord verlaten om hoofdtrainer te worden bij SC Heerenveen'

Robin van Persie kan in de Eredivisie aan de slag. De voormalig topspits is nu nog trainer van Feyenoord onder 18, maar SC Heerenveen wil hem dolgraag aantrekken als hoofdtrainer.

Volgens Roelof de Vries kan RvP de overstap maken als hoofdtrainer naar SC Heerenveen. De clubwatcher vertelt dat Van Persie heeft zou hebben gesproken met algemeen directeur Ferry de Haan."Ik heb het gecheckt bij Ferry de Haan, die kon het bevestigen noch ontkennen", vertelde De Vries in de Sportcast van Omrop Fryslan.

"Het schijnt dat er een gesprek is geweest met Robin van Persie. Hij is op dit moment bezig met de opleiding om coach in het betaalde voetbal te worden." Algemeen Dagblad meldde dinsdagmiddag dat Van Persie inderdaad een zeer serieuze kandidaat is in Friesland.

Van Persie zou dan de opvolger worden van Kees van Wonderen. Hij stapt na dit seizoen op als hoofdtrainer van Heerenveen. Sindsdien passeerden al de nodige namen de revue. Ruud van Nistelrooij bedankte voor de baan en Maurice Steijn werd al eens in Wolvega gespot. Ook Rick Kruys (VVV) en Alex Pastoor werden aan Heerenveen gelinkt.

Als het aan De Vries ligt, is de keuze snel gemaakt. "Hoe Van Persie praat over voetbal, vind ik wel heel interessant. Maar hij heeft het nog niet bewezen. Hij moet eerst maar laten zien dat hij een goede trainer is."

Feyenoord onder 18

In september sprak Van Persie zich uit over een toekomst als hoofdtrainer. "Ik wil gewoon als trainer elke dag het gevoel hebben dat ik goed bezig ben. Ik ben op de goede weg en maak goede stappen, maar ik ben zelf nog niet klaar om een eerste elftal te trainen, denk ik." Feyenoord probeert momenteel de oud-spits langer aan zich te vinden.

Van Persie en De Haan hebben een verleden samen. Ze speelden samen voor Feyenoord en wonnen de UEFA Cup in 2002 door Borussia Dortmund in de tweede helft te verslaan met 3-2. Van Persie was al gewisseld toen De Haan in de 85e minuut binnen de lijnen kwam. Beide spelers kregen wel geel van scheidsrechter Vítor Melo Pereira.