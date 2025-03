'Olivier Boscagli vertrekt bij PSV: Eindhovenaren zoeken opvolger'

Olivier Boscagli vertrekt na dit seizoen bij PSV. De Franse verdediger hoopte al langer een overstap te kunnen maken, maar daar kwam het nog niet van. Na dit seizoen zal hij Eindhoven definitief verlaten.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Boscagli heeft na de winterstop bij de club aangegeven dat hij zijn contract niet gaat verlengen. De overeenkomst loopt na dit seizoen af. De 27-jarige kan dan transfervrij vertrekken.

Vorig jaar had het Britse Brighton & Hove Albion al belangstelling, maar PSV wilde hem nog niet laten gaan voor de geboden 8 miljoen euro.

Opvolger

De kans dat Boscagli zich nog bedenkt en toch nog verder wil met PSV is 'ultraklein'. Boscagli is sinds 2019 actief bij PSV, dat hem destijds voor zo'n 2 miljoen euro overnam van OGC Nice. De club gaat snel op zoek naar een opvolger.

Eredivisie

Hij zal het seizoen zo goed mogelijk afmaken. PSV hoopt alle resterende wedstrijden in de Eredivisie te winnen om nog aanspraak te maken op het kampioenschap. Op dit moment staat de ploeg acht punten achter op koploper Ajax.

Ook trainer Peter Bosz wil het seizoen zo goed mogelijk afronden. "De Eredivisie is vanaf nu voor ons het allerbelangrijkste. We hebben nog negen wedstrijden te gaan en in al die negen wedstrijden willen we goed voor de dag komen", zegt de trainer.

PSV neemt het eerst nog in de Champions League op tegen Arsenal. In de heenwedstrijd leed de Nederlandse club een historische 1-7-nederlaag. Het lijkt dus onmogelijk voor de Eindhovenaren om nog door te gaan naar de volgende ronde in het toernooi.

