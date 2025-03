Peter Bosz maakt keuzes voor return Arsenal - PSV en spreekt over 'groot wonder': 'We moeten dichtbij onszelf blijven'

PSV-trainer Peter Bosz heeft 'een aantal keuzes' gemaakt voor de return tegen Arsenal in de Champions League na de 1-7-nederlaag in eigen huis. De hoop op de volgende ronde van het toernooi is zo goed als vervlogen. "Het zou een heel groot wonder zijn."

"Met het oog op de competitie maak ik morgen een aantal keuzes", laat de oefenmeester weten op de persconferentie. "Hoe zijn de spelers uit de laatste wedstrijd gekomen bijvoorbeeld? De jongens weten de opstelling nog niet. Ik ga het eerst aan hen vertellen."

Armando Obispo

Bosz geeft vast een naam prijs: Armando Obispo krijgt woensdagavond een basisplaats. Obispo is normaal gesproken reserve. Olivier Boscagli en Ryan Flamingo zijn het vaste duo in het centrum van de verdediging.

"De Eredivisie is vanaf nu voor ons het allerbelangrijkste. We hebben nog negen wedstrijden te gaan en in al die negen wedstrijden willen we goed voor de dag komen", zegt de trainer. Hij erkent daarmee dat uitschakeling in de Champions League eigenlijk al een feit is.

'Heel groot wonder'

"Het is lastig praten omdat je niet ambitieloos wil overkomen, maar ook niet als een idioot. Maar ja de volgende ronde zou een heel groot wonder zijn."

De speelwijze gaat hij niet veranderen. "We moeten dichtbij ons zelf blijven", vindt Bosz. "We moeten durven voetballen, daar hamer ik ook voor deze wedstrijd op."

PSV-fans die meereizen naar Londen om hun ploeg te steunen kregen deze week goed nieuws. Zij krijgen namelijk hun geld terug. "Na het slechte resultaat van vorige week in eigen huis wordt jullie steun en aanwezigheid in Londen extra gewaardeerd. Als bedankje willen we jullie daarom het aankoopbedrag van het toegangsticket vergoeden", schrijft de Eindhovense club.

