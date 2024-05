Olivier Giroud neemt afscheid van AC Milan in emotionele video: 'Voor altijd in mijn hart'

Olivier Giroud vertrekt na dit seizoen bij AC Milan. Dat vertelt de 37-jarige Fransman in een emotionele videoboodschap. Hij gaat de overstap maken naar de Major League Soccer.

"Ik wil jullie vertellen dat de volgende twee wedstrijden mijn laatste zullen zijn voor Milan", begint Giroud de video. "Ik ga mijn carrière vervorlgen in de MLS. Ik ben trots op alles wat ik heb bereikt met AC Milan. En het voelt als het goede moment om deze keuze te maken."

Denzel Dumfries krijgt boete voor het opvallende spandoek met 'hond' Theo Hernandez Denzel Dumfries toonde tijdens het kampioensfeest van Inter een opvallend spandoek. De Nederlander kreeg een spandoek aangereikt waarop hij AC Milan-verdediger Theo Hernandez als hond aan het lijstje vasthied. Achteraf had Dumfries spijt, maar desondanks werd er een onderzoek naar zijn actie gestart.

Na het uitspreken van die woorden wordt de aanvaller emotioneel. "Dus mijn verhaal in Milaan komt tot een einde. Maar de club zal voor altijd in mijn hart blijven."

Los Angeles FC

Er gingen al langer geruchten dat Giroud naar de Amerikaanse competitie zou vertrekken. Hij zou al een akkoord hebben met Los Angeles FC. Daar zal hij zijn landgenoot Hugo Lloris tegenkomen. De keeper komt sinds dit jaar uit voor LAFC.

Giroud speelde drie seizoenen bij AC Milan en kwam daarin tot 131 wedstrijden, waarin hij 48 doelpunten maakte. In seizoen 2021/22 beleefde hij zijn hoogtepunt in de Serie A, toen hij met AC Milan landskampioen van Italië werd. Eerder speelde Giroud ook in de Premier League voor Chelsea en Arsenal.