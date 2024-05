Denzel Dumfries krijgt boete voor het opvallende spandoek met 'hond' Theo Hernandez

Internazionale heeft maandagavond de Italiaanse landstitel gepakt op een manier waar elke club alleen maar van kan dromen. De club won in de stadsderby met 2-1 van AC Milan en kan in de Serie A met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer achterhaald worden. Het is voor Inter de twintigste landstitel, eentje meer dan rivaal Milan, en dus mag het vanaf volgend seizoen met een tweede ster spelen. Denzel Dumfries kreeg, net als twee Milan-spelers, in de slotfase nog rood.