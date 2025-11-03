De trainer van Olympiakos heeft de afgelopen flink geklaagd over zijn spelers vanwege de kinderlijke fouten die ze maakten in de competitiewedstrijd tegen Aris. PSV heeft 45 doelpunten gescoord in 15 wedstrijden en maakt volgens José Luis Mendilibar 'kinderspel' van zulke fouten.

De Spaanse coach had alle reden om zich te ergeren aan de individuele en 'goedkope' fouten van zijn spelers in de wedstrijd tegen Aris. Net zoals hij na de wedstrijd in Larissa zei: "Als we zo spelen tegen Barcelona, dan krijgen we er acht om de oren." Over het algemeen had hij dezelfde mening over de wedstrijd tegen de ploeg uit Thessaloniki, die nog wel nipt met 2-1 gewonnen werd.

Dure fouten

De fouten die ze maakten, zouden hen duur komen te staan in een wedstrijd tegen een veel kwalitatief betere tegenstander zoals PSV. Hij sprak weliswaar niet over acht tegendoelpunten, zoals hij voor de Barcelona-wedstrijd deed, maar hij maakte duidelijk dat het aanvallende PSV de fouten van de Griekse topploeg niet onbestraft zal laten.

Het Griekse Sportal legt de zwakke punten van Olympiakos bloot voor PSV en neemt geen blad voor de mond. De Braziliaanse verdediger Rodinei krijgt er flink van langs bij het medium en wordt gezien als de zwakste schakel, zeker na de mislukte competitiewedstrijd tegen Aris van afgelopen weekend.

Let op Rodinei

'Rodinei, die Olympiakos in de 89e minuut redde bij de inzet van Panagidis op een leeg doel, maakte ook enkele fouten die misschien niet zo overduidelijk waren. De Braziliaanse verdediger speelde de buitenspelval niet goed. De ene keer betaalden de Piraeus-spelers de prijs met de penalty, en de tweede keer corrigeerde Rodinei zijn eigen fout.'

PSV met filmische snelheid

Dat soort details maken volgens Sportal het verschil in de Champions League, zeker tegen een ploeg als PSV. 'Dat is een team dat razendsnel in de aanval gaat. Zelfs met drie passes kunnen ze met filmische snelheid van het middenveld naar het vijandelijke strafschopgebied en in schietpositie komen. Als we iets moeten benadrukken over de aanstaande tegenstander van Olympiakos in de Champions League, dan is het wel dat ze onophoudelijk scoren.'

'Het zegt veel over wat Olympiakos te wachten staat'

Het is volgens het medium dan ook 'logisch dat Olympiakos-trainer Mendilibar zo boos reageerde' in de kleedkamer na de wedstrijd tegen Aris. 'Het feit dat PSV 45 doelpunten heeft gemaakt in 15 wedstrijden zegt veel over wat de spelers te wachten staat in de confrontatie in de Champions League.'