Ismael Saibari (24) is dé uitblinker van de Eredivisie dit seizoen. De kans is dan ook héél groot dat hij Nederland na dit jaar verlaat. Voormalig profvoetballer Ali Boussaboun volgt zijn landgenoot met extra aandacht en ziet een opmerkelijke verandering. "Daardoor heeft hij véél meer power en energie bij het afwerken", stelt de dertienvoudig Marokkaans international.

Boussaboun geniet zichtbaar van het spel van Saibari en heeft dan ook een helder en resoluut antwoord klaar wanneer hem naar de middenvelder van PSV en Marokko wordt gevraagd. "Hij is de beste speler van de Eredivisie. Hij is simpelweg het totaalpakket: spelinzicht, techniek én rendement. Voor mij is het een no-brainer dat hij dé speler is om in de gaten te houden in de Nederlandse competitie,” vertelt Boussaboun in gesprek met Sportnieuws.nl.

Van kritiek naar topvorm

Het seizoen begon niet vlekkeloos voor Saibari, wiens scorend vermogen onder vuur lag. Na 33 schoten had hij slechts één doelpunt achter zijn naam, maar de laatste zestien pogingen leverden zeven treffers op. Boussaboun heeft hier een duidelijke verklaring voor. "Hij is rustiger in zijn hoofd, maar daarnaast speelt geluk ook een rol. Op dit moment zit alles gewoon mee."

De PSV’er heeft een duidelijke evolutie doorgemaakt sinds zijn komst, toen hij nog buitenspeler was. "Hij was in zijn beginjaren écht een aanvaller op het middenveld. Hij maakte veel rushes met de bal, maar hij heeft nu ingezien dat het véél zwaarder is om met de bal te lopen. Daarom heeft hij zijn spel aangepast", ziet Boussaboun.

Slimmer spel, meer impact

Volgens Boussaboun is dat ook precies de reden dat de middenvelder afgelopen week liefst zes keer op het scoreformulier stond. "Hij is slimmer gaan spelen en heeft daardoor meer energie over. Op het moment dat hij nu de bal krijgt en de actie moet maken, heeft hij véél meer power en energie om te kunnen versnellen. Dat vind ik mooi, maar ook wel bijzonder dat hem dat gelukt is."

Recordtransfer in de maak?

Ondertussen nemen de geruchten over een transfer toe. Boussaboun twijfelt er niet aan dat Saibari in elke topcompetitie kan slagen. "Hij heeft de gewenste power en techniek én is een slimme speler. Hij is geen blind paard dat zomaar rent, maar iemand die precies weet wat hij doet. Dat maakt hem enorm interessant voor topclubs", gaat hij verder.

PSV hoopt op een recordbedrag van minimaal vijftig miljoen euro voor hun sterspeler, waarmee de transfer van Cody Gakpo naar Liverpool zou worden overtroffen. Is dat realistisch? "Het hangt natuurlijk af van welke clubs interesse tonen", nuanceert Boussaboun. "Voor clubs als Manchester United en Tottenham Hotspur is vijftig miljoen niets, maar andere clubs moeten daar toch wel drie keer over nadenken."

'Dan kan hij voor vijftig miljoen weggaan'

De dertienvoudig international van Marokko stelt dat er simpelweg een aantal voorwaarden moeten kloppen. "Dat ligt aan de prestaties van Saibari in de Champions League én bij de eindtoernooien (Afrika Cup en WK 2026) met Marokko", zegt Boussaboun. "Als hij minimaal twintig goals in de Eredivisie maakt, bepalend is voor PSV in Europa én met Marokko de Afrika Cup wint, dan kan hij wel eens voor vijftig miljoen euro weggaan", besluit hij lachend.

