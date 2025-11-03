PSV staat voor een cruciale Champions League-avond in Griekenland, waar het tegen Olympiakos een belangrijke stap kan zetten richting de tussenronde. Trainer Peter Bosz straalt vertrouwen uit en heeft hoge verwachtingen van zijn ploeg én de wedstrijd. "Veel doelpunten. Zeker voor de voetballiefhebbers wordt het genieten", voorspelt de oefenmeester op de persconferentie in Piraeus.

Bosz houdt de kaarten tegen de borst als het gaat om zijn opstelling tegen Olympiakos, maar de spitspositie blijft een veelbesproken onderwerp. Het lijkt erop dat Guus Til opnieuw de voorkeur krijgt, al houdt de PSV-trainer zich op de vlakte. "Het type spits? Je gaat het toch proberen, hè? Het liefst iemand met krullen - lang, en het liefst rood haar", grapt de 61-jarige trainer daags voor het treffen. "Nee, je gaat het morgen zien."

Een belangrijke stap richting de tussenronde

PSV kan dinsdagavond een flinke stap zetten richting de tussenronde van het miljardenbal. Bij winst komt de ploeg op zeven punten, terwijl acht punten hoogstwaarschijnlijk genoeg zijn om door te gaan. Toch nuanceert Bosz de situatie. "Het is niet cruciaal, omdat het nog niet beslissend is. Maar wij willen de tussenronde halen, dus dan is deze wedstrijd belangrijk." Wat de trainer vooral wil zien, is een teamprestatie. "Als het Olympiakos - Saibari is, dan gaat PSV niet winnen", verwijst Bosz naar de droomweek van Ismael Saibari, die zes keer scoorde in drie wedstrijden.

Historisch lastige uitwedstrijd

Historisch gezien heeft PSV het lastig in de havenstad. In 2021 verloor de ploeg met 4-2 van Olympiakos, en ook andere Nederlandse clubs zoals Ajax, Heerenveen en AZ keerden zonder zege huiswaarts tegen de Griekse recordkampioen.

Toch straalt Bosz ontspanning en vertrouwen uit. "Ik voel geen druk. Wij spelen vaker in grote stadions. Onze spelers zijn wel gewend om met druk om te gaan. Elke wedstrijd op dit niveau is belangrijk. In acht wedstrijden moeten wij zorgen dat we de tussenronde bereiken. Dit wordt de vierde wedstrijd en dat is nog niet beslissend."

Olympiakos maakt indruk, spektakel gegarandeerd

Bosz is onder de indruk van wat hij eerder zag van Olympiakos in de Champions League, ondanks zware nederlagen tegen Barcelona (6-1) en Arsenal (2-0). "Ze speelden twee keer erg goed, gewaagd. Ze zetten Barcelona vast en hadden tot aan de rode kaart het betere van het spel. Ik vond het een heel geflatteerde uitslag. Ook tegen Arsenal was het leuk om te zien. Wij weten dat het niet makkelijk is op bezoek in Londen. Om Arsenal daar onder druk te krijgen, dat hebben zij heel goed gedaan."

Volgens Bosz hoeven voetballiefhebbers dinsdagavond niets anders te doen dan de televisie aan te zetten. Hij voorspelt een wedstrijd vol actie, kansen en doelpunten. "Beide ploegen willen naar voren spelen en hoog druk zetten. Dus het kan niet anders dan dat het een heel mooie wedstrijd met veel doelpunten gaat worden. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: zet de televisie aan als je er niet bij kan zijn, want het gaat een heel mooie pot worden", adviseert hij.

